Virüsten korunmak için misafir kabul etmiyorlar - Son Dakika

- Virüsten korunmak için misafir kabul etmiyorlar

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Yıldırım ailesi korona virüs salgınından korunmak için misafir kabul etmediklerini evlerinin kapısına astıkları yazıyla duyuruyor.

Ulus ilçesine bağlı Hoca Köyü Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım ailesinin 27 yaşındaki kızları geçirdiği hastalık nedeniyle hastanede yatarak tedavi gördü. Tedavisinin ardından evinde istirahate çekilen kızlarını korona virüsten korumak isteyen Yıldırım ailesi ise evlerine misafir kabul etmeme kararı aldı. Bu karara ilişkin bahçedeki demir giriş kapısına uyarı yazısı asıldı. Kapıya asılan yazıda, "Corona virüs nedeni ile misafir kabul etmiyoruz. Evde kal! Evde kal 65 yaş üstü. Anlayışınız için teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Görenleri şaşırtan yazı nedeniyle bayram ve diğer zamanlarda Yıldırım ailesine misafirlik için gelmeyi planlayanlar bu ziyaretlerini daha sonraki tarihlere ertelediler. Durumdan habersiz bir şekilde gelenler ise demir kapıdaki yazıyı gördükten sonra geri dönmeye başladılar.

44 yaşındaki anne Fatma Yıldırım yazıyı görenlerin ilk başta şaşırdıklarını belirtirken, "Bunu kızım hastanede yattı yoğun bakımda 10 gün. Geldiğinde kimse gelmesin diye biz tedbir amaçlı milleti kırmamak için böyle yazdık. Ziyaret amaçlı geliniyor hastaneden çıkınca. Kimse de gelmedi sağ olsun. Görenler şaşırıyor yabancıların da ilgisini çekiyor buradan geçenlerin. Bayram arasında da vardı hep. Yani nisan ayından beri var bu yeni asılma değil. Koronanın başladığı ilk zamandan beri hiç kaldırmadık. Korona döneminde akrabalarda olsa yabancıda olsa kimsenin kendine hastalık bulaşmaması açısından, daha doğrusu sağlığı açısından yanaşmaması daha iyi. Çalışanda olsa risk altında. İş yeri de risk altına giriyor. İnsan korkuyor daha doğrusu. Ben tedbirli davranıyorum. Evdekilere de tedbirli davranmaya çalışıyorum. Herkes öyle olsun. Tedbirli davransınlar yine de." Dedi.

Yıldırım komşularından anlayış beklediklerini de söyleyerek, "Korona virüs nedeniyle misafir kabul edemiyoruz. Herkesi anlayışa bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.