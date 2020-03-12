Virüsten korunmanın yolları neler ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüsten korunmanın yolları neler ? - Son Dakika

Virüsten korunmanın yolları neler ?

7 saat önce

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor.

Korona virüs 110 ülkede milyonlarca kişiyi tehdit ediyor. Bu virüsten korunmanın temel yoluysa temizlikten ve el temizliğinden geçiyor.

Uzmanlar korona virüsün sadece solunum yoluyla değil, aynı zamanda yüzeylere ve eşyaya temas yoluyla yayıldığına dikkat çekiyor. İçerisinde alkol barındıran el temizleyicileri ya da kolonya eldeki virüsleri anında yok ediyor. Ancak ne var ki bu virüs ölümü yalnızca eller için geçerli.

Havlu ve çarşafların 60 derece ve üzerinde sıcak suyla yıkanması alınacak en önemli önlemlerden. El dezenfektanları elin hijyenini sağlıyor ancak uzmanlara göre, hiçbir dezenfekran su-sabun ikilisinden daha çok koruyamıyor.

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Elleri sık sık yıkamak, yurt dışı seyahatlerini ertelemek, bulunulan ortamı sık sık havalandırmak, kapı kollarını her gün temizlemek, tokalaşmadan kaçınmak, kişisel eşyaları ortak kullanmamak ve bol bol sıvı tüketmek... Korona virüs, nesneler ve yüzeyler üzerinde de bir süre yaşayabiliyor. Günlük yaşamda virüsün en fazla bulunabileceği yerler ise, paralar, cep telefonları, kapı kolları ve ATM tuşları.

Toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlardan elle temas edilen her yer virüs taşıyabilir.

(İHA)

Virüsten korunmanın yolları neler ?

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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