"Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum" - Son Dakika

"Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı gördüğünü söyleyerek, "İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, istemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı gördüğünü söyleyerek, "İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum. Futbolun dengesi var. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile son dakika yediği golle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Önce sahayı neden terk ettiğimi söyleyeyim. Son saniyelerde böyle bir kararı protesto etmek şeklim, eğer kulübede kalsaydım ceza yemek ile son bulabilirdi. Onun içim soyunma odasına gittim. Hakem hata yapar da hep bize olunca, olmadı, yakışmadı. Bazen hakemler aranır. Olmadık komik bir şey verir. Öyle bir karar olunca. Bari ceza almayım dedim. Çünkü herkes bana ceza vermek için yarıştadır. Başkalarına 1 verirlerse, bana 4 verirler. Öyle bir imkan vermek istemedim" diye konuştu.

"VİRÜSÜ BEDENLERDE DEĞİL, ZİHİNLERDE VE NİYETLERDE ARAYACAK BİR BULUŞ BEKLİYORUM"

Bugün buraya huzurla, rahat bir şekilde 3 puan almak için geldiklerini söyleyen Terim, "Bunun için hazırlandık. İstemenin, beklemenin, emek vermenin ve çalışmanın yeterli olmadığı görüyorum maalesef. İki haftadır böyle düşünmemi sağlayacak şeyler görüyorum. Futbolun dengesi var. Ayarı bozup, müdahale ettiğinizde sahanın ve oyunun adaletini yitiriyorsunuz. Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum. Artık bizlerin, oyuncuların harcanan emekleri için camia olarak kınamanın ötesine geçerek beklentimizi ve eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Artık sadece kınama yeterli olmuyor. Geçen hafta zaten facia Kötü oynadığımız söylüyoruz. Bugün sahada son ayların en iyi futbollarından biri oynadık. Goller, pozisyonlar, çabuk hücum... En iyi futbolu oynadık ama maalesef sonunda yine 2 puan kaybettik. Sivas'tan başlayan 2 puan kaybımız burada devam etti. İstemediğimiz sonuçla karşı karşıya kaldık" şeklinde konuştu.

"ARTIK BAZI ŞEYLERE DE DUR DEMENİN ZAMANIDIR"

Problemlerinin sakat ve cezalı futbolcular olmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Herkesin gördüğü gibi başka şeyler... Her maçımızı git gide daha kötü şekilde bitiyor. Denge ile oynadıkları için. Daha enteresan kararlar ile karşılaşıyoruz. Galatasaray'ın elinde hangi oyuncuları varsa her yerde oynayacak. Kazanırken de kaybederken de mağrur ve gururlu olmalı. Artık bazı şeylere de dur demenin zamanıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"LEMİNA KENDİSİ KAPTAN OLARAK ÇIKMAK İSTEDİ"

Mario Lemina'nın kaptan olarak sahaya çıkmasıyla ilgili olarak ise Fatih Terim, "Kaptanımızın Ahmet'ti. Lemina, yardımcı hocalarla konuşarak 'Ben kaptan çıkmak istiyorum' diye telifte bulunmuş. Ahmet'ten izin almasını söyledim. Ahmet'i de kırmamak adına. Ahmet'te kabul edince Lemina'nın kaptan çıkmasında hiçbir sakınca yok. İsteği de kırmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao'nun durumunun sorulması üzerine Terim, "Alt baldırında sıkıntı olmuş. Yarın bakacağız. Ondan sonra bir karar vereceğiz" dedi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum' - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı         
00:47
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım         
00:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerini açıklarken verdiği yanlış bilgiyi düzeltti         
00:23
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor         
00:15
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı         
00:11
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı         
00:10
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi         
23:49
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı         
23:46
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar         
23:44
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı         
23:33
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu         
23:32
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
23:20
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi         
23:13
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı ikiye yükseldi         
23:11
Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü         
22:39
3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu         
22:37
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu         
22:29
Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar Gün batımında 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar         
22:29
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin         
22:18
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı         
22:04
Doğru bilene tatil hediye ediyorum Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi         
22:01
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti         
21:59
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu         
21:51
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı         
21:45
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar         
21:42
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu         
21:29
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti         
21:24
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin         
21:22
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı         
20:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı         
20:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 02:45:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Virüsü bedenlerde değil, zihinlerde ve niyetlerde arayacak bir buluş bekliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei