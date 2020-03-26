Virüsü İtalya'da yayan maç

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori, kentteki stadın uygun olmaması nedeniyle Milano'da oynanan Atalanta- Valencia maçına gidenlerin, virüsün yayılmasına neden olduğunu dile getirdi. İtalyan ekibinde kaleci Sportiello'nun da testi pozitif çıktı.



Dünya üzerinde koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke durumunda olan ve dün itibarıyla 7503 vatandaşını bu hastalığa kurban veren İtalya'da virüsten en çok etkilenen kentlerin başında Bergamo geliyor. Kuzey İtalya'daki bu kentte şimdiye dek 6728 vaka tespit edilirken, hastalığın bu denli yayılmasının en büyük nedeniyse kentin Serie A'daki temsilcisi Atalanta! Mavi siyahlıların 19 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile oynadığı maç için Milano'ya giden yaklaşık 40 bin kişinin başta Bergamo kenti olmak üzere hastalığın ülkeye yayılmasında büyük rol oynadığı belirtildi.



Başlangıç nedeni farklı



Bergamo Belediye Başkanı giorgio gori "Yaklaşık 40 bin Bergamolu, maçı izlemek için Milano'ya gitti. Barlarda birçok insan birlikte maçı izledi. Virüsün bu denli yayılmasının o akşamki maç olduğu kesin. Ancak hastalığın başlama nedeni başka. Anladığımız kadarıyla Fenaroli Hastanesi'ne virüs şüphesiyle gelen bir kişinin karantinaya alınmadan gönderilmesi olayların başlangıç noktası olmuş" dedi. Bergamo'da dün itibarıyla 4178 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol Valencia Kulübü de Milano'ya giden kafilenin yüzde 35'inde koronavirüs çıktığını açıkladı



'Ben koşmaya çıkıyor muyum?'



Atalanta Kulübü de yedek kaleci marco Sportiello'nun testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Sportiello'nun durumunun iyi olduğu ve karantinaya alındığı belirtildi. Takım kaptanı Alejandro gomez de "Başta normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk" ifadelerini kullandı. gomez halkın halen yeterince ciddi olmadığını belirterek, "Halen caddelerde insan var. Parka gidip koşanlar, köpeğini alıp saatlerce yürüyenler var. Benim işim koşma üzerine ama ben çıkıp koşmuyorum" şeklinde konuştu.