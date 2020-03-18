"Virüsü temizleyeyim" diye dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Virüsü temizleyeyim' diye dolandırdı - Son Dakika

"Virüsü temizleyeyim" diye dolandırdı

6 saat önce

Bir arkadaşının telefonunu 'virüs var, virüsü temizletip getireyim' diyerek aldığı iddia edilen genç, hapis cezasına mahkum oldu.

Bir arkadaşının telefonunu 'virüs var, virüsü temizletip getireyim' diyerek aldığı iddia edilen genç, hapis cezasına mahkum oldu.


Cep telefonundan bilgisayara fotoğraf atmak isteyen genç, başarılı olamayınca bir tanıdığından yardım istedi. Bir süre sonra, yardım için çağrılan genç, telefonun sahibine 'Buna virüs bulaşmış' temizletip getireyim' dedi. Cep telefonunu alan genç sırra kadem bastı. Tüm gayretlerine rağmen telefonu alamayan mağdur, soluğu mahkemede aldı. 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'güveni kötüye kullanma' suçundan yargılanan genç, mahkumiyete çarptırıldı. Sanık, kararı temyiz etti. Yargıtay 15. Ceza Dairesi, dolandırıcılık suçlarının yasayla uzlaştırma kapsamına alındığı gerekçesiyle mahkeme kararını bozdu. Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını isteyen hukukçular, son zamanlarda koronavirüsü bahanesiyle muhtemel dolandırıcılık olaylarının yaşanacağına dikkat çekiyor. - BURSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:41 Kaynak: İHA

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