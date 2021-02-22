Virüsü yenen Demet Akalın, canlı yayında isyan etti: En yakınımdakileri sildim

Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu

Hayat arkadaşı Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından kendisinin de koronavirüs testi pozitif çıkan Demet Akalın, virüsü yendikten sonra ekranlara geri döndü.

"BU SÜREÇTE ÇOK KİLO VERDİM"

Alişan ile Star TV ekranlarında program sunan Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında "Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi" ifadelerini kullandı.

Hastalık sürecinde yaşadığı kırgınlıklardan bahseden Demet Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Ben şuna çok kırgınım; bu hastalık birine denk gelecek ben aşı olmadığım için kendime çok kızgınım. Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler bizi '1 hafta sonra hastanede yatıyoruz' diye aradı. Bu çok büyük bir vebal. Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bu virüs illa ki sizi buluyor.

"EN YAKINIMDAKİ İSİMLERİ SİLDİM"

Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık. En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra.

"SANKİ KERPETENLE HÜCRELERİMİ ÇEKTİLER"

Orhan Gencebay ve eşi Sevim abla bana bitkisel ilaçlar yolladı. Ben de en başında C vitamini serumları taktırdım. Sırtımda bir ağrı vardı sanki kerpetenle bütün hücrelerimi çekiyorlardı. Öyle bir acı hissettim."