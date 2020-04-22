Virüsü yenen Gökçen: "Süreci ciddiye alın"

KORONAVİRÜSÜ yenen 69 yaşındaki diyabet hastası Remzi Gökçen yaşadığı zorlu süreci paylaşıp, "Bir hata yaptım en başta ciddiye almadım ve hastalığa yakalandım. Lütfen herkes ciddiye alsın, evden çıkmasın" dedi.

İzmir'de yaşayan diyabet hastası Remzi Gökçen (69), gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını ögrendi. Kronik hastalığına rağmen, uygulanan tedavi sonucu koronavirüsü yendi. Son yapılan testleri negatif çıktı. Gökçen, koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başladığı tarihte hastalığı ciddiye almayarak maskesiz ve korunmasız bir şekilde sokağa çıktığını belirtip, "Ben ciddiye almadım. Hastalığı kaptım. Lütfen ciddiye alın ve sokağa çıkmayın. Evde kalın, dışarıya çıkmayın. Eğer grip gibi belirteler yaşarsanız mutlaka en yakın devlet hastanesine hemen başvurun" dedi.

Hastalığa yakalanmasının ardından yaşadığı süreci anlatan Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"Sonra 24 Mart'ta Trafik Hastanesi'ne gittik. Buradan da Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Maalesef belirtilerin ardından aradan geçen 7-8 günlük süre zarfında virüs akciğerlerimde ciddi tahribat yaptı. Hastanedeki 7'nci günümde hastalık artık zatürreeye döndü. 'Bedenim beni terk etti' diyebilirim. Önce 8'er, sonra 6'şar kez ilaç verdiler. Ardından 4 günde antibiyotik tedavisi uygulandı. 23 gün tedavi gördüm ve 15 Nisan'da hastaneden taburcu edildim. Şimdi evde karantina sürecim devam ediyor."

'VİRÜS DAHA DA YAYILDI'

Bir hata yaparak belirtilerin hissettiği anda doktora gitmediğini söyleyen Gökçen, vatandaşları bu konuda uyarıp, "Geçen 7-8 günlük zaman diliminde virüs akciğerlerde daha da yayıldı. Bendeki düşünce o belirtileri atlatabileceğim ve hastaneye gidersem sanki iş daha da ciddiye binecek sandım. Herkese önerim hastalığın belirtilerini hissettikleri an da mutlaka doktora başvurmaları" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEM AZ'

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gökçen, "Beni hiç yalnız bırakmayan hemşirelere, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Minnettarım beni ikinci yaşamıma döndürdüler. Sağlığımı bana yeniden verdiler onlara ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.