'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Son Dakika

'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir'

23 dakika önce

ÜREME Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, "Bu virüsün (korona) anneden anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir.

'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir', System.String[]

ÜREME Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, "Bu virüsün (korona) anneden anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir. Bunun geçmeme ihtimali yüzde 80" dedi.

Prof. Dr. Timur Gürgan, DHA'ya yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının dünyada ve Türkiye'de belirgin bir şekilde baş gösterdiğini, Sağlık Bakanlığı, bilim adamları ve ilgili sivil toplum örgütleriyle birlikte son birkaç haftadır çalıştıklarını bildirdi. Dernek olarak bu konuyla ilgili benzer derneklerle birlikte bir karar aldıklarını ve bu kararı Sağlık Bakanlığı'na ilettiklerini kaydeden Gürgan, "Şöyle bir karar verildi. 'Tüp bebek ile ilgili çalışmalar yavaşlatılsın ve belirli bir zamandan sonra durdurulsun' denildi. Çünkü, ilk olarak vatandaşımızı, tedavi alan çiftlerimizi ve personelimizi bir noktada korumak ve bir yönden de yayılmayı önlemek istedik" dedi.

'TÜP BEBEK İŞLEMLERİNİN YAVAŞLATILMASI KARARI ALINDI'

Gürgan, Türkiye'de yaklaşık 160 tüp bebek merkezinin olduğunu, bu merkezlerde her ay yaklaşık 5 bin tüp bebek tedavisinin yapıldığını söyledi. Türkiye'nin, tüp bebek tedavisi konusunda başarılı hizmet veren ülkelerin başında geldiğini vurgulayan Gürgan, "Örneğin, bir çift en az 5 kere tedavi için tüp bebek merkezine gitse, 1 ayda 5 bin tedavi yapıldığını düşünürsek bu en az 25 bin kere ziyaret demek. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı da bilgilendirmemiz sonucu, tüp bebek işlemlerinin yavaşlatılması kararı alındı. 17 Mart'ta da bir genelgeyle, 'bunların tedavileri yavaş yavaş durdurulsun, tedavi olan hastaların tedavileri bitirilsin, yeni vaka alınmasın' denildi. Bu bize göre gerçekten de çok önemli bir karardı" diye konuştu.

'GEÇMEME İHTİMALİ YÜZDE 80'

Gürgan, hamilere de koronavirüs ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bir hafta öncesine kadar olan vakalardan bizim elde ettiğimiz veriler, anneden bebeğe virüsün geçmediği şeklindeki verilerdi. Ama dün ABD ve Çin'den gelen son bilgilere göre, bu virüsün anneden bebeğe de geçebildiğini öğrendik. Yani bu virüsün anneden, anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir. Bunun geçmeme ihtimali yüzde 80. Örneğin yeni doğan bir bebekte koronavirüs pozitif çıktı ve hastalandı. Fakat bebeğin, yeni doğan bakımda yoğun bir tedavisi ile tedavi olma şansı da var. Zamanında müdahale edilen bebeklerin hiçbiri ölmemiş."

'ŞÜPHELİ DURUM OLANA KADAR ANNE, BEBEKTEN AYRILMAMALI'

Bebeğin doğumunun ardından ateşinin olmasından dolayı ailelerinin telaşla kendilerini aradığını söyleyen Gürgan, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde bebeğe bakanlar da koronavirüs pozitif çıkan hastalara benzer durumlar varsa hemen bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeli. Bebeğin çevresindeki o kişilerden izolasyon yapılacak ve herhangi bir pozitiflik durumunda tedbirler alınacak. Annenin doğum yapması ardından böyle olası durumlarda 14 güne kadar izolasyon görülebiliyor. Ama bizim tavsiyemiz anneyi çocuktan ayırmamak. Çünkü ilk adımda anne sütü bir bebek için çok önemli. Hastalık durumu kesin olup da şüpheli durumun ötesine geçmiş problemli olana kadar anne bebekten ayrılmamalı."

'KORONAVİRÜS GEÇİREN GEBELERDE ERKEN DOĞUM OLABİLİYOR'

Gürgan, erken gebeliklerde koronavirüs geçiren gebelerdeki veri sayısının şu an çok kısıtlı olduğunu bildirerek, "İlk 3 aydaki veriler çok kısıtlı. Ama eldeki verilerin çoğu, özellikle gebeliğin son zamanlarıyla ilgili. Yani genellikle 32 haftadan sonraki veriler elimizde. Bu verilerden yola çıkarak koronavirüsü aktif geçiren gebelerde erken doğum olabiliyor. Fakat erken doğumda da düşüğe sebep olduğuna dair veriler yok. Bazı vakalarda enfeksiyona bağlı erken su gelmesi olabilir. Biz verileri 'erken gebelik', 'orta 3 ay' ve 'son 3 aya göre ayırıyoruz. Bebek doğduktan sonra 'nasıl koruyabiliriz' diye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜS CİNSEL YOLLA BULAŞMIYOR'

Gürgan, koronavirüsün şu anda cinsel yolla kişiden kişiye geçmediğinin bilindiğini belirterek,

"Bu virüs tamamen havayla, sarılmakla yani dokunmakla geçmekte. Diğer virüslerden farkı çok çabuk yayılıyor olması. Şu an bu virüsün sperm ve yumurta hücrelerine olumsuz etki yaptığı şeklinde bir veri yok. 'Virüsü geçirirseniz kısırlık olur' ya da 'Erkeğin spermleri probleme girer' gibi söylemler yanlış olur. Koronavirüsün şu anda cinsel yolla kişiden kişiye geçmediği bilinmektedir."


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:01 Kaynak: DHA

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