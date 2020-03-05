Virüsün armatöre faturası ağır oldu
1 saat önce
Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu.
Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu. Armatörlerin maliyeti artarken, kazançları hızla azalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03
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