Virüsün armatöre faturası ağır oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Virüsün armatöre faturası ağır oldu - Son Dakika Ekonomi

Virüsün armatöre faturası ağır oldu

1 saat önce

Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu.

Virüsün armatöre faturası ağır oldu, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle yavaşlayan dünya ticareti tüm taşımacılık modlarında kayıp yaratırken, en hızlı düşüş deniz taşımacılığında oldu. Armatörlerin maliyeti artarken, kazançları hızla azalıyor.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:03 
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