Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro - Son Dakika

Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro

27.05.2021 10:49
Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro, System.String[]

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2021 - Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Rapora göre; 2020'den bu yana dünyayı esir alan Covid-19'un etkisiyle Avrupa'nın en değerli 32 kulübü 6,1 milyar euro değer kaybetti.

Sıralamaya Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe girdi.

Futbolda şampiyonluk kupaları sahiplerini bulurken KPMG Football Benchmark ekibi Avrupa'da geride kalan sezonu analiz etti. KPMG'nin her yıl hazırladığı 'Avrupa Eliti' araştırmasının son raporunda Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı belirlendi. Son beş yılda yüzde 44 değer kazanan 32 kulüp, Covid-19 nedeniyle son bir yılda yüzde 15 değer kaybetti. Geçen yıla göre kulüplerin toplam değeri 6 milyar 100 milyon euro kayıpla 33 milyar 600 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray 27'nci, Fenerbahçe ise 32'nci

Avrupa futbolunun en değerli 32 takımı arasında Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, son beş yıldır listede olan Beşiktaş ise liste dışı kaldı. Bu yıl yüzde altı değer kaybeden Galatasaray, 345 milyon euroluk değeriyle 27'nci sıradaki yerini korudu. Atalanta ve Marsilya gibi bu sezon listeye yeniden giriş yapan Fenerbahçe ise 184 milyon euroluk değeriyle 32'nci sırada yer aldı.

Avrupa'nın en değerlisi yine Real Madrid

Listenin ilk sırasında ise bir kez daha Real Madrid yer aldı. Üst üste üçüncü kez dünyanın en değerli kulübü olan İspanyol devine 2 milyar 909 milyon euro değer biçildi. Geçen sezon üçüncü sırada yer alan Barcelona, 2 milyar 869 milyon euroluk değeriyle ikinci, İngiliz devi Manchester United ise 2 milyar 661 milyon euroyla ikinciliği kaybederek, üçüncü sıraya geriledi. Ancak üç kulüp de Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ciddi değer kaybetti. Manchester United yüzde 20, Real Madrid yüzde 16, Barcelona ise yüzde 10'luk düşüş yaşadı.

Futbolda artık yeni reformlara ihtiyaç var

Kârlılık: Son iki yılın personel gider ve gelirleri inceleniyor. Teknik ekip ve futbolcuların maaşları takip ediliyor.

Popülerlik: Kulüplerin sosyal medya siteleri facebook, instagram, twitter gibi platformlardaki takipçileri göz önünde bulunduruluyor.

Sportif potansiyel: Kulüpte top koşturan futbolcuların değerleri. (Transfermarkt üzerinden bonservis bedelleri tespit ediliyor)

Yayın hakları: Takımların karşılaşmalarının televizyon yayınlarından elde ettiği ücret.

Stadyum: Kulüplerin stadyum sahipliği ve stadyumundan elde ettiği ek gelirler.

Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro

Galatasaray, Koronavirüs, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Virüsün Avrupa futboluna faturası 6,1 milyar euro - Son Dakika Ekonomi


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