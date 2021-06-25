Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir - Son Dakika

Koronavirüs salgını başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde can almaya devam ediyor. Bir yandan salgına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, diğer yandan da salgının nasıl çıktığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Son olarak Amerika'daki bir dergide yayınlanan araştırma, koronayla ilgili tüm bilinenleri derinden sarstı.

AŞILAMA BAŞARILI OLMAZSA DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı belirtildi. Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut koronavirüs salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İNSAN GENOMUNDA DEĞİŞİME UĞRADI

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

MUTASYONLARI GELECEK NESİLLERE AKTARDILAR

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

KORONAVİRÜSE ADAPTE OLDULAR

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.