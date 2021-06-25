Üye Girişi
Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir - Son Dakika

Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir

25.06.2021 10:10

Amerikalı bilim insanları, koronavirüsle ilgili bugüne kadar bilinenleri kökünden sarsacak bir araştırmaya imza attı. Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüsün 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi. Bu bilgi, salgının çıkış noktası olan Çin'le ilgili bilinenlerin de yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

Koronavirüs salgını başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde can almaya devam ediyor. Bir yandan salgına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, diğer yandan da salgının nasıl çıktığına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Son olarak Amerika'daki bir dergide yayınlanan araştırma, koronayla ilgili tüm bilinenleri derinden sarstı.

AŞILAMA BAŞARILI OLMAZSA DURUM KÖTÜLEŞEBİLİR

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir koronavirüs salgını yaşandığı belirtildi. Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut koronavirüs salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.

Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli. Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İNSAN GENOMUNDA DEĞİŞİME UĞRADI

Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.

MUTASYONLARI GELECEK NESİLLERE AKTARDILAR

Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.

KORONAVİRÜSE ADAPTE OLDULAR

Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.

Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.

Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Doğu Asya, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı 13:24 Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti 13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu! 10 kişilik özel tim, anne babasının katillerini bulacak 11:44 Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu! 10 kişilik özel tim, anne babasının katillerini bulacak Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor 11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il 10:56 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı 10:52 Türkiye'de böylesi ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirgeyi görenler gözlerine inanamadı AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

Son Dakika Haberleri
13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı
13:26 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü
13:24 Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi
13:23 Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı
13:19 Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı         
13:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Katarlılara sınavsız üniversite" iddialarına yalanlama geldi         
13:25
Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü Voleybol maçında bir anda Müslüm Gürses şarkısı çalınca sporcular şaşkına döndü         
13:23
Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu         
12:18
Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi         
11:41
Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı         
11:17
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 13:33:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor! Koronayla ilgili tüm bilinenler değişebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement