Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük - Son Dakika

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Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir;

Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.

Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi.

Açıklamada kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğu belirtildi. Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.

(İHA)