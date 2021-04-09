Virüsün yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük - Son Dakika

Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir;
Ama bu bulgular bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösterir.
Virüsün bu şekilde bulaşma riskinin düşük olduğuna ilişkin açıklama ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden geldi.
Açıklamada kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğu belirtildi. Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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