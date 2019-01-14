Son Dakika Haberleri: Visa ve Mastercard Çin Piyasasına Girmek İçin Bekliyor

Visa ve Mastercard Çin Piyasasına Girmek İçin Bekliyor

1 saat önce

– Çin Halk Bankası (Çin Merkez Bankası), yen kullanılan işlemler için ülke pazarını ABD finans şirketleri Visa ve Mastercard'a açmaya hazırlanıyor.

Visa ve Mastercard Çin Piyasasına Girmek İçin Bekliyor, System.String[]
Çin Halk Bankası (Çin Merkez Bankası), yen kullanılan işlemler için ülke pazarını ABD finans şirketleri Visa ve Mastercard'a açmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Çin Halk Bankası henüz, şirketlerin bir yıldan uzun bir süre önce Çin ödeme sistemi Unionpay ile rekabet için yaptıkları başvurularını onaylamadı ancak kısa bir süre içinde bankanın kesin bir karar vermesi gereken 90 günlük süreç başlayacak.

Çin Halk Bankası'nın en büyük hissedarı olduğu Unionpay, kredi kartı kullanılarak yapılan küresel ödemelerin yaklaşık yüzde 36'sını kontrol ediyor ve aynı zamanda Çin piyasasının lideri.

Açılış öncesi işlemlerde Mastercard yüzde 0.5 ve Visa hisseleri yüzde 0.92 değer yitirdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:44 Kaynak: DHA

Halk Bankası, Visa, Mastercard, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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