Visca, Avrupa'da durdurulamıyor! Tam 13 gol - Son Dakika
Son Dakika Spor Visca, Avrupa'da durdurulamıyor! Tam 13 gol - Son Dakika Spor

Visca, Avrupa'da durdurulamıyor! Tam 13 gol

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.

Visca, Avrupa'da durdurulamıyor! Tam 13 gol, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.


Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 88. dakikada Edin Visca'dan geldi. Penaltı golüyle takımını rövanş için avantajlı duruma getiren Visca, Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkardı. Bu alanda takımının en skorer ismi olan Boşnak oyuncuyu 3'er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.


Başakşehir'in diğer 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası bulunuyor.

Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:21 
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05:36 Maçın ardından - Göksel Gümüşdağ
05:34 Maçın ardından - İrfan Can Kahveci
05:33 Maçın ardından - Edin Visca
05:30 Maçın ardından - Staale Solbakken
05:28 Maçın ardından - Okan Buruk

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