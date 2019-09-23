Visca, Bajic ve Sehic'e milli davet

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Finlandiya ve Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Türk takımlarında forma giyen Edin Visca, Riad Bajic ve İbrahim Sehic de davet edildi.

Ermenistan yenilgisi sonrası teknik direktörlük görevinden istifa eden, ancak federasyon yetkilileriyle görüştükten sonra bu kararından vazgeçen Robert Prosinecki, 12 Ekim'de iç sahada Finlandiya ve 15 Ekim'de deplasmanda Yunanistan ile yapacakları iki maçın aday kadrosunu belirledi.

Izet Hajrovic, Mato Jajalo ve Armin Hodzic'in uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldığı 25 kişilik aday kadro şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Defans: Sead Kolasinac (Arsenal), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (El Ahli), Eldar Civic (Ferencvarosi), Marko Mihojevic (Erzgebirge Aue), Adnan Kovacevic (Korona Kielce), Zoran Kvrzic (Rijeka)

Orta saha: Stjepan Loncar (Rijeka), Muhamed Besic (Sheffield United), Gojko Cimirot (Standard Liege), Miralem Pjanic (Juventus), Elvis Saric (El Ahli), Rade Krunic (Milan), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Haris Duljevic (Nimes Olympique), Mato Jajalo (Udinese)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Riad Bajic (Konyaspor), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Izet Hajrovic (Dinamo Zagreb), Edin Visca (Medipol Başakşehir)

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda lider İtalya'nın 18, Finlandiya'nın 12, Ermenistan'ın 9, Bosna Hersek'in 7, Yunanistan'ın 5 ve Lihtenştayn'ın 1 puanı bulunuyor.