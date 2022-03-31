SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet - Son Dakika
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SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet

31.03.2022 09:59

SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davetFatih TURAN/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, "Trabzonspor camiası ile beraber burada yeniden doğmuş gibi hissediyorum.

SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Edin Visca, "Trabzonspor camiası ile beraber burada yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Tüm Trabzonspor taraftarını şampiyonluktan sonra Bosna'ya davet ediyorum" dedi.

Trabzonspor'un Medipol Başakehir'den devre arasında renklerine kattığı başarılı oyuncu Edin Visca, kulübün YouTube kanalından taraftarın sorularını yanıtladı.

Trabzonspor forması ile ilk golünü Galatasaray karşısında atan Edin Visca, "Galatasaray'a son saniyede gol attığımda inanılmaz bir mutluluk hissettim. Bu gol belki de hayatımda en unutulmaz gollerden biri olacak. Trabzonspor için ilk golümdü ve derbide 3 puan aldık. Kariyerimde nokta bir gol olacak" ifadelerini kullandı.

"UÇAKTAN BOMBA ATTILAR BİZE"

Saray Bosna'da çocukluk anlarını anlatan Visca, "O zamanda çocuk olmak çok zordu. Bazı şeyleri hatırlıyorum. Annem, abim ve ablamla beraberdim. Uçaktan bomba attılar bize. Biz de dağlara kaçıp, saklandık. O günleri bazen hatırlıyorum, zor bir duygu. Böyle bir duyguyu hiç kimsenin hissetmesini istemem. Hayatımın en zor zamanlarıydı" diye konuştu.

BOSNAYA DAVET

Boşnak kültürü ile Türk kültürünün benzer olduğunu belirtip, bordo mavilileri ülkesine davet eden Vicsa, "İki ülkenin kültürü yüzde 90 aynı. Biz 2 kardeş ülkeyiz. Tüm yemekleri seviyorum. Tüm Trabzonspor taraftarını şampiyonluktan sonra Bosna'ya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"BİRAZ KORKTUM"

Trabzonspor tarafından daha önce de transfer edilmek istendiğini hatırlatan Edin Visca, "Buradan 4-5 yıl önce de isteniyordum. Ben de gelmek istedim. Biraz korktum. Bugün de çok mutluyum. Burada herkes Boşnak gibi. Çok hırslı, inatçılar. Ben de öyleyim. Çok mutluyum, kendimi burada Bosna'da gibi hissediyorum" dedi.

"HER ŞEYİ ABDULLAH HOCA'DAN ÖĞRENDİM"

Abdullah Avcı'nın futbol kariyerindeki önemini vurgulayan Visca, soru üzerine "Abdullah Hoca benim öğretmenim. 11 sene önce beni Bosna'dan aldı. Futbolda her şeyi Abdullah Hoca'dan öğrendim. Küçük detaylar ne kadar önemli, saha içinde ve dışında nasıl davranacaksın, maç içinde her detay. Onun sayesinde 11 yıldır bu kadar istikrarlı futbol oynuyorum" yanıtını verdi.

"MÜTHİŞ BİR TARAFTAR VAR"

Trabzonspor taraftarı hakkında düşüncelerini dile getiren Edin Visca, "Müthiş bir taraftar var. Başka bir şey gerçekten. Taraftar ve Trabzonspor camiası ile beraber burada yeniden doğmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.

SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
SPOR Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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