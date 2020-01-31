Visca ligde 7 gole ulaştı - Son Dakika
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Visca ligde 7 gole ulaştı

24 dakika önce

Medipol Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Edin Visca, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Visca ligde 7 gole ulaştı, System.String[]

Medipol Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Edin Visca, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.


Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Ankara ekibinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.


Gençlerbirliği'ne karşı iki gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Edin Visca, ligdeki gol sayısını da 7 yapmayı başardı.


8 tane de asisti bulunan Boşnak futbolcunun, Gençlerbirliği, Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor ve Malatyaspor mücadelelerinde de 1'er golü bulunuyor. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Edin Visca, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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