Visca ligde 7 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta iki gol kaydeden Edin Visca, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.



Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 8. dakikada Crivelli ve 48. ve 73. dakikalarda Visca'dan geldi. Ankara ekibinin tek golünü ise 29. dakikada Ayite kaydetti.



Gençlerbirliği'ne karşı iki gol atarak galibiyette önemli rol oynayan Edin Visca, ligdeki gol sayısını da 7 yapmayı başardı.



8 tane de asisti bulunan Boşnak futbolcunun, Gençlerbirliği, Sivasspor, Trabzonspor, Denizlispor ve Malatyaspor mücadelelerinde de 1'er golü bulunuyor. - İSTANBUL