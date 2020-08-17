Visca, Sehic, Kvrzic, Milosevic ve Hajradinovic'e milli davet

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ve Polonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Bosna Hersek, 4 Eylül'de deplasmanda İtalya, 7 Eylül'de ise evinde Polonya ile karşılaşacak.

Milli takım teknik direktörü Dusan Bajevic'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa), Asmir Begovic (Milan)

Defans: Zoran Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Besim Serbecic (Saraybosna), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Ferencvaros), Branimir Cipetic (Siroki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split)

Orta saha: Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Miralem Pjanic (Barcelona), Gojko Cimirot (Standard Liege), Rade Krunic (Milan), Stjepan Loncar (Rijeka), Muhamed Besic (Everton), Anel Sabanadzovic (AEK), Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Forvet: Edin Visca (Medipol Başakşehir), Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Miroslav Stevanovic (Servette), Haris Duljevic (Nimes), Edin Dzeko (Roma), Armin Hodzic (MOL Fehervar), Elvir Koljic (Universitatea Craiova).