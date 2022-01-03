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Visca, Trabzonspor'a yakın - Son Dakika

Visca, Trabzonspor'a yakın

03.01.2022 19:11
Visca, Trabzonspor'a yakın

Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı.

Trabzonspor, Edin Visca transferinde sona yaklaştı. Bordo-mavililer, Başakşehir ile son detayları görüşüyor.

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Medipol Başakşehirli futbolcu Visca'nın yeni adresi belli oluyor. Trabzonspor, 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın. Bordo-mavililer ile turuncu-lacivertliler arasında son detaylar görüşülüyor. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

(Uygar Aydın - Gökmen Şahin/İHA)

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Trabzonspor, Başakşehir, Edin Visca, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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