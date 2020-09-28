Visca varla yok arası - Son Dakika

Visca varla yok arası

Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı.

Visca varla yok arası, System.String[]

Geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, 2020-2021 sezonuna ise kötü başladı. Alışılmış performansından uzak olduğu gözlenen Visca, 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kalabildi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısı gösteren Başakşehir, yeni sezona ise beklentilerin oldukça gerisinde başladı. İlk üç maçında Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla mağlup olan turuncu-lacivertliler, henüz gol sevinci de yaşamadı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'in attığı 65 golün 35'ini kaydeden Demba Ba, Crivelli ve Visca üçlüsünün ligin ilk üç haftasındaki etkisiz performansı da bunda en büyük etken oldu.

Visca'ya nazar değdi

Turuncu-lacivertli takıma transfer olduğu 2011-2012'den itibaren performansını sürekli arttıran ve her dönem Başakşehir'in kilit oyuncusu olarak ön plana çıkan Visca, içinde bulunduğumuz sezonun ilk üç haftasında ise bundan oldukça uzak kaldı. Şampiyonlukta ve Avrupa'da elde edilen başarıda önemli pay sahibi olan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasındaki her maçta 90 dakika sahada kalarak Okan Buruk'un vazgeçilmezi olmuştu. Bosna-Hersekli futbolcu, söz konusu süreçte skora ilk katkısını da üçüncü haftada turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği mücadelede takımının tek golünü atarak yapmıştı.

2020-2021 sezonuna baktığımızda ise Edin Visca için işler tersine dönmüş durumda. Hatayaspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük maçlarında oyunda varlığını çok fazla hissettiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, sadece Hatay karşısında 90 dakikayı tamamlayabildi. Visca, Galatasaray karşılaşmasında 81, Karagümrük müsabakasında ise 72. dakikada oyundan alındı.

Edin, en son 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Bursaspor maçında 72. dakikada kenara geldi. Turuncu-lacivertli futbolcu, bu süre zarfına kadar oyunda olduğu zamanlarda en erken 74'te değişiklik yaşamıştı.

Visca'nın, 13 gol ve 12 asistle tamamladığı geride kalan sezonun 18. haftasında Yeni Malatyaspor'a karşı 76'da, 25. haftada Göztepe maçında 86'da, 29. haftada Galatasaray, 33. haftada da Kayserispor karşılaşmalarında 85'te yedek kulübesinin yolunu tutmuştu.

Başarılı futbolcunun şampiyonluk yaşadığı dönemde kaçırdığı tek mücadele ise cezalı olduğu 30. haftadaki Antalyaspor maçıydı.

2018-2019'da 1 kez kenara geldi

Tecrübeli oyuncu, 2018-2019 sezonunda 6. haftadaki Bursaspor karşılaşmasında 79. dakikada yerini Kerim Frei'a bıraktı. Bu değişiklik, Visca'nın o sezon kenara geldiği tek maç olarak dikkat çekiyor. Bosna-Hersekli, geriye kalan maçlarda 90 dakika görev almayı başarmıştı.

İlk üç haftada 1 gol, 2 asistle oynayan Visca, sezonu da 13 gol, 14 asistle tamamladı.

Transfer söylentileri arttı

Turuncu-lacivertli forma altında 10. sezonuna giren ve bu serüvenini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandıran Edin Visca, her sezon olduğu gibi yine birçok takımın radarında. 30 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflere Başakşehir yönetimi, istenilen bonservis seviyesine ulaşılamamasından dolayı sıcak bakmıyor. Ancak Visca'nın artık yeni bir sayfa açmak istediği ve bunun da performansına yansıdığı da konuşulanlar arasında.

5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer dönemine kadar yetenekli oyuncunun takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu. - İSTANBUL

Visca varla yok arası
Visca varla yok arası

Galatasaray, Edin Visca, Başakşehir, Transfer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Visca varla yok arası - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan'dan yeni görüntü: Ermenistan'ın hedef alındığı anlar Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı! 11 milyon euro bonservis getirirse Beşiktaş'tan ayrılabilkecek Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti         
14:44
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 16:42:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Visca varla yok arası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei