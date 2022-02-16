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MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj - Son Dakika

MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj

16.02.2022 17:43
MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Dörtlüsü'nün (V4) kuruluş yıl dönümü nedeniyle V4 ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, ortak görüntülü açıklama yaptı.

Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Dörtlüsü'nün (V4) kuruluş yıl dönümü nedeniyle V4 ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, ortak görüntülü açıklama yaptı.

V4 dönem başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Türkçe yaptığı açıklamada, 1991'de kurulan V4 üye ülkelerinin aynı fikirde olduğu birçok konuda, uluslararası camiada beraber adım attığını söyledi.

Türkiye ile V4 arasındaki ilişkinin önemi konusunda da üyelerin hemfikir olduğunu kaydeden Matis, "Bu nedenle 8 sene önce Macaristan dönem başkanlığı sırasında V4+Türkiye formatı kuruldu ve 2021 sonunda Budapeşte'de V4+Türkiye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı." diye konuştu.

Slovakya'nın Ankara Büyükelçisi Jan Psencia ise V4'ün Türkiye gibi paydaşlarıyla işbirliği içinde olması gerektiğini belirterek çeşitli konularda Vişegrad Fonu'nun sağladığı burs ve desteklerden söz etti.

Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de 4 ülke arasındaki işbirliğinin 1000 seneden uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Vişegrad Kupası adı verilen kış sporları turnuvasına değindi.

Vacek, kendisinin de yarışmacı olarak turnuvaya katıldığını belirterek, "Vişegrad Kupası, Türk dostlarımız ve komşularımız için bir ilham kaynağı olmaz mı?" diye sordu.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Trzeciak, Polonya'nın geçen yıl dönem başkanlığını, Macaristan'a teslim ettiğini hatırlatarak, "Poloya Başbakanı Mateusz Morawiecki, V4 grubunun başkanlığının Macar mevkidaşına teslim ederken 'Biz bir takım olarak hareket ediyoruz. Bu şekilde daha başarılı olabiliriz.' ifadelerini kullandı." dedi.

Trzeciak, V4'ün Avrupa Birliği içinde ve dışında daha da güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MACARİSTAN - Vişegrad Dörtlüsü Ankara Büyükelçilerinden V4'ün kuruluş yıl dönümü için videolu mesaj - Son Dakika


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