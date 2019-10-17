Son Dakika Haberleri: Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi
Son Dakika Güncel Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi

Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi

1 saat önce

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri, Avrupa Birliği'nin (AB ), Fransa'nın karşı çıkması dolayısıyla, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlayamamasına tepki gösterdi.

Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi, System.String[]

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri, Avrupa Birliği'nin (AB ), Fransa'nın karşı çıkması dolayısıyla, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlayamamasına tepki gösterdi.

Vişegrad grubundan yapılan açıklamada, grup üyesi ülke başbakanları, diğer AB üyesi ülke liderlerine bir mektup yazdı.

Liderler, mektupta, AB'nin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlayamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

AB'nin, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya daha önce vermiş olduğu sözünü yerine getiremediği belirtilen mektupta, "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB üyeliği müzakerelerinin ertelenmesi, Batı Balkan bölgesinin istikrarını ve AB'nin bölgedeki etkisini azaltır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecinin geciktirilmesinin AB'nin güvenirliğini zayıflatacağı da kaydedilerek, "Sözlerimizi yerine getirmeliyiz. Artık jeopolitik kararlar almamız gerekli." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Makedonya, Slovakya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
TÜSİAD, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ABD ve AB yetkililerine mektup gönderdi İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafa kredi müjdesi: Ödeme sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 18:13:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vişegrad Dörtlüsünden AB'ye Arnavutluk ve Kuzey Makedonya tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]