Vişegrad grubu ülkeleri martta Türkiye'yle göç zirvesi düzenleyecek - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Mart sonunda Avrupa Birliği (AB) Zirvesi düzenlenecek ve göç konusu ele alınacak. Öncesinde V4+ Türkiye Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. Biz, Türkiye Cumhurbaşkanından önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşabileceğimizi bizzat duymak istiyoruz." dedi.

Orban, devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, düzensiz göçmen krizi ve güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dünyanın ana gündeminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olsa da asıl olayın göç meselesi olduğunu söyleyen Orban, göç akınının devam ettiğini, Macaristan'ın ise önemli göç rotası üzerinde yer aldığını vurguladı.

Orban, ülkesinin büyük bir göç akınını bile sınırda durdurma kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.

Polonya, Macaristan, Çekya ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu ülkelerinin (V4) mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla V4+Türkiye Zirvesi düzenleyecekleri bilgisini veren Başbakan Orban, şöyle devam etti:

"Mart ayı sonunda AB Zirvesi düzenlenecek ve göç konusu ele alınacak. AB zirvesi öncesi V4+Türkiye Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. Biz, Türkiye Cumhurbaşkanından önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşabileceğimizi bizzat duymak istiyoruz."