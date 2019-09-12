Son Dakika Haberleri: Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği desteği
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Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği desteği

22 dakika önce

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Batı Balkan Bölgesi ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiğini açıkladı.

Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği desteği, System.String[]

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Batı Balkan Bölgesi ülkelerinin ( Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiğini açıkladı.

Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen V4 ve Batı Balkan Bölgesi ülkeleri zirvesi sonrası Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ortak bildiri yayınladı.

V4 grubunun, Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonunu kararlı bir şekilde desteklediği belirtilen bildiride, söz konusu ülkeleri birliğe almadan Avrupa'nın tekrar birleşmesinin tamamlanamayacağı kaydedildi.

AB'nin genişleme politikasının Batı Balkan bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasında önemli rol oynadığına dikkat çekilen bildiride, V4 başbakanları, AB'ye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Gelecek dönemde, AB Komisyonu'nun, Sırbistan ve Karadağ ile üyelik sürecini hızlandırmasının beklendiğine işaret edilen bildiride, Bosna Hersek ve Kosova'nın sürdürdüğü reform sürecinin AB üyeliğine kapı aralayacağının umut edildiği ifade edildi.

Bildiride, V4 ülkelerinin Batı Balkan ülkelerine, bölgede istikrar ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, organize suç, yolsuzlukla mücadele ve göç hareketlerini kontrol altında tutma konusunda tam destek verdikleri kaydedildi.

Ortak bildiride ayrıca, Batı Balkan bölgesinin AB'nin enerji tedariki konusunda da stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Avrupa Birliği, Arnavutluk, Slovakya, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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