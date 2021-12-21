Üye Girişi
Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı - Son Dakika

Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı

21.12.2021 15:52
Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğinde ciddi rol oynadığını ve AB'nin Türkiye'de yaşayan göçmenler için söz verdiği meblağı bir an öncesi yollaması gerektiğini söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğinde ciddi rol oynadığını ve AB'nin Türkiye'de yaşayan göçmenler için söz verdiği meblağı bir an öncesi yollaması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da, Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı sonrası bakanlar, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Avrupa'nın sığınmacı baskısı altında olduğunu ve bu baskının gelecek dönemde de devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Afganistan'da istikrarın henüz sağlanamadığını, ülkenin gıda tedariki konusunda ciddi krizle karşı karşıya kaldığını belirten Szijjarto, Afganistan'daki iç mültecilerin sayısının 4 milyona ulaştığını dile getirdi.

Szijjarto, AB'nin göçmen akınını engellemek için göç rotasında bulunan ülkelerle yakın iş birliği yürütmesi ve Türkiye'ye sınır güvenliği konusunda destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, Macaristan'ın güney sınırlarının korunmasının Türkiye'yle başladığını kaydetti.

Türkiye'nin bugüne kadar ülkedeki göçmenler için 40 milyar dolar harcadığını belirten Szijjarto, AB'nin göçmenlerin bakımı için Türkiye'ye verdiği sözü bir an önce yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Szijjarto, "AB, Türkiye'de yaşayan göçmenler için söz verdiği meblağı, 6 milyar avroyu bir an önce Türkiye'ye ödemeli. Çünkü Ankara, kıtanın güvenliğinde önemli rol oynuyor." dedi.

Szijjarto, Türkiye'ye, düzensiz göç, uyuşturucu ve sınır ötesi suçlarla mücadele için Macaristan'da 50 polis görevlendirmesi konusunda teşekkür etti.

Göçmen krizi ele alındı

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, görüşmelerde, Afganistan, Batı Balkanlar ve Polonya- Belarus sınırındaki göçmen krizinin ele alındığını söyledi.

Belarus yönetiminin dış yardım alarak ülkesine karşı hibrit savaş yürüttüğünü beliren Rau, bu duruma kararlı bir cevap verilmesi gerektiğini kaydetti.

Rau, Polonya ve Türkiye'nin mükemmel iş birliğine sahip olduğunu belirterek, ülkesinin, Türkiye'nin AB üyeliğine tam destek verdiğini ifade etti.

Göç konusunda Türkiye'nin attığı önemli adımlar

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Afganistan'daki Taliban yönetimiyle iletişimde olmanın ve NATO üyesi Türkiye'nin bu konudaki girişimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yasa dışı göçle de çok ciddi mücadele verdiğini vurgulayan Lipavsky, Türkiye'nin kendi topraklarında milyonlarca göçmeni barındırdığını ve bu konuda da attığı adımların çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Slovakya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ingrid Brockova ise Afganistan'ın geçmişte olduğu gibi tekrar terör saldırıları ve göç kaynağı olmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Slovakya'nın dostu, NATO kapsamında ortağı ve AB ile üyelik müzakereleri yürüttüğünü belirten Brockova, Türkiye'nin birçok bölgesel ve küresel konularda önemli rol oynadığını kaydetti.

Avrupa Birliği, Macaristan, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vişegrad ülkelerinden 'Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:02 Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
15:58 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın kahroldu
15:51 Doktora kafa atan saldırgandan hayrete düşüren savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım
15:51 Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?
15:50 Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık
15:45 Türk gazeteciler Rusya'da gözaltına alındı! Belgesel çekmeye gitmişlerdi, insanlık dışı muamele görüyorlar
15:33 Dolar kurundaki düşüş sonrası otomobil fiyatlarına indirim geliyor!
15:32 İddia: 16 Kasım'da İzmir'de üç Suriyeli genç yakılarak öldürüldü, kimsenin haberi olmadı
15:18 Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!
15:04 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni mevduat sistemiyle ilgili ilk yorum geldi
Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı         
16:03
Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız? Muhabirin can alıcı sorusuna Volkan Demirel yanıt verdi: Pişman mısınız?         
15:52
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 16:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: Vişegrad ülkelerinden "Türkiye'ye göçle mücadelede destek olunması" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement