Vişegrad ülkelerinin liderleri Avusturya Başbakanı Kurz ile Prag'ta bir araya geldi - Son Dakika

Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri'nin (V4) liderleri, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile Çekya'nın başkenti Prag'ta toplandı.

Toplantıda V4 ülkeleri adına Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini yer aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Orban, Avusturya'nın hem Macaristan hem de diğer V4 ülkeleri ile birçok alanda iş birliği yaptığını söyledi.

Avusturya'nın Orta Avrupa'da önemli bir yatırımcı ve ticari ortak olduğunu vurgulayan Orban, "Avusturya gelecekte de güvenlik alanında önemli bir ortağımız olacaktır, çünkü göç konusunda da hemfikiriz. Düzensiz göçmenler Macaristan üzerinden Avusturya'ya ulaştığı takdirde ya orada kalıyorlar ya da Almanya'ya geçiyorlar. Bu yüzden Macar sınır korumasının başarılı olması Avusturya'nın da çıkarına." dedi.

Göç, güvenlik, sınır koruma, rekabet gücü, iklim değişikliği ve Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemesi gibi konularda V4 ülkelerinin Avusturya ile benzer duruş sergilediğine dikkati çeken Orban, nükleer enerji konusunda ise farklı düşündüklerini kaydetti.

Avusturya Başbakanı Kurz ise konuşmasında, V4 ülkelerinin, sanayide nükleer enerjinin rolünü artırmak istediğini, Avusturya'nın ise Avrupa genelinde nükleer santrallerin enerji endüstrisinden tamamen çıkarılması taraftarı olduğunu söyledi.

AB'nin, nükleer enerji yerine yenilenebilir enerjiye destek vermesi gerektiğini savunan Kurz, "Bazı ülkelerin kömüre dayalı enerjiden çevre dostu enerji kaynağına yönelmesini doğru buluyoruz. Avusturya için nükleer enerji yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına destek verilmesi çok önemli." diye konuştu.

Çekya Başbakanı Andrej Babis ise görüşmede, yeni AB Komisyonunun işleyişi, AB'nin iklim ve enerji politikasının yanı sıra göçmen krizinin ele alındığını söyledi.

V4 ülkeleri ile Avusturya'nın birçok konuda ortak çıkarı olduğunu vurgulayan Babis, Avusturya Başbakanı Kurz'a göre AB'nin doğu ve batı üye ülkeleri arasında bazı krizlerin oluştuğunu ve ülkesinin buna karşı mücadele edeceğini söylediğini aktardı.