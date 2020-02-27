Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası eğitim semineri gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası eğitim semineri gerçekleşti - Son Dakika

Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası eğitim semineri gerçekleşti

7 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Kütüphane Eğitimleri" kapsamında düzenlenen "Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası Eğitim Semineri" Atatürk Kongre Merkezi Miletos Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası eğitim semineri gerçekleşti, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Kütüphane Eğitimleri" kapsamında düzenlenen "Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası Eğitim Semineri" Atatürk Kongre Merkezi Miletos Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Merkez Kütüphane çalışanlarından Kütüphaneci H. Serkan Atlıhan tarafından verilen eğitime ADÜ sağlık çalışanları ve öğrencileri katıldı.


Eğitimde ödüllü insan anatomi genel referans kaynağı olan 5 binin üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı erkek ve kadın anatomik yapısını içeren Visible Body Anatomy Atlası hakkında genel bilgiler verilerek uygulamalı kullanımı anlatıldı. Ayrıca; her yerden erişim imkanı sağlayan Visible Body Anatomy Atlası Mobil uygulaması hakkında bilgi verildi.


Eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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