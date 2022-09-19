Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül - Son Dakika
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Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül

19.09.2022 15:19
Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül

DENİZLİ, Aydın ve Muğla illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan ADM Elektrik, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP 2021 Vision Awards'tan 6 ödül kazandı.

DENİZLİ, Aydın ve Muğla illerinin elektrik ihtiyacını karşılayan ADM Elektrik, 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP 2021 Vision Awards'tan 6 ödül kazandı.

ADM Elektrik tarafından 'sürdürülebilir', 'yenilikçi' ve 'insan odaklı' yaklaşımla hazırlanan 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, Vision Awards 2021'den 6 ödül kazandı. League of American Communications Professionals - LACP ( Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi) Vizyon Ödülleri kapsamında her yıl uluslararası platformda düzenlenen yarışmada, birçok ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerine ait raporlar, ilk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, rapor finansalları, yaratıcılık, mesaj açıklığı ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak değerlendiriliyor. Sürdürülebilirlik Raporu ile LACP 2021 Vision Awards'ta 'Enerji-Ekipman ve Hizmetler' kategorisinde ve 'Yardımcı Tesisler/Elektrik' kategorisinde Altın Ödül kazanan ADM Elektrik, '2021 Türkiye Raporları Bölgesel Özel Başarı Ödülü' kategorisinde ise En Etkileyici Rapor seçilerek Bronz Ödül sahibi oldu. Rapor ayrıca LACP Teknik Başarı Ödülü ve En İyi Türkçe Raporlar arasında yer alırken, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi'ndeki raporlar arasında Top 80 içerisinde yer almayı başardı.

100 ÜZERİNDEN 98 PUAN

ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, alınan her ödülün kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirirken, "Bu yıl yapmış olduğumuz çalışmalar ile uluslararası platformda pek çok ödül sahibi olduk. League of American Communications Professionals'da (LACP) 2021 Sürdürülebilirlik Raporumuzla almış olduğumuz 6 farklı ödülün yanı sıra raporumuzun 100 üzerinden 98 puan alması da bizler adına önemli bir başarı oldu. Great Place to Work® 'Harika Bir İş Yeri' Sertifikasına sahip bir marka olarak en büyük kaynağımız olan çalışma arkadaşlarımızla uyum içerisinde devam eden birlikteliğimiz her geçen gün yeni başarılarla bizleri üst sıralara taşıyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Muğla, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vision Awards'tan ADM Elektrik'e 6 Ödül - Son Dakika

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