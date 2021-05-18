Vision Strikers'ın kıdemli oyuncusu "glow" VALORANT'tan emekli oldu - Son Dakika
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Vision Strikers'ın kıdemli oyuncusu "glow" VALORANT'tan emekli oldu

Vision Strikers'ın kıdemli oyuncusu "glow" VALORANT'tan emekli oldu

18.05.2021 11:17

Ekipteki en yaşlı oyuncu olan glow 33 yaşında kariyerini noktaladı.

Vision Strikers takımının kaptanı Kim "glow" Min-soo profesyonel VALORANT kariyerini sonlandırdı. Kore merkezli organizasyon oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı.

Takımı Vision Strikers kıdemli oyuncuya Twitter hesaplarından paylaştıkları gönderi ile veda ettiklerini açıkladı. Açıklamada "Bir kusursuzluk örneği ve FPS'in ikonik ismine veda ediyoruz." sözleri ile oyuncusuna veda eden ekip glow'a teşekkürlerini sundu.

33 yaşındaki oyuncu takımın en yaşlı oyuncusuydu. Ekibin geri kalan oyuncularının yaşları 19-21 arasında yer alıyor. Glow, 13 yıllık kariyerinde 100'den fazla etkinlikte sahneye çıktı ve 30'dan fazla şampiyonluk elde etti.

VALORANT sahnesinin ünlü isimlerinden Scream, nitr0, b0i ve m1xwell de oyuncuya gelecek hayatında başarılar diledi.

Kaynak: Playerbros
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