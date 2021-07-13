Vision Strikers Zest'in Kadro ve Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı! - Son Dakika
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Vision Strikers Zest'in Kadro ve Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!

13.07.2021 18:41
Vision Strikers Zest'in Kadro ve Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı!

Kore Merkezli espor organizasyonu Vision Strikers VALORANT oyuncu Zest'in sağlık durumu sebebi ile bir süre oynamayacağını söyledi.

Kore Merkezli espor organizasyonu Vision Strikers Zest'in kadro ve sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Takım VALORANT oyuncusunun kadro durumu hakkında Zest'in izin aldığını ve uzun bir süre kadroda yer almayacağını söyledi. Başarılı takım yaptığı açıklamada oyuncunun hala takım bünyesinde olduğunu ve iyileşme sürecinde de ona her türlü desteğin verileceği belirtildi.

Valorant Turnuvasında Zest'in Yerine Laika Kadroda!

Kore Challengers ve resmi olmayan VALORANT turnuvalarını kasıp kavuran başarılı takım Zest'in yokluğunda 2 hafta önce transfer ettikleri Kim "Lakia" Jong-min'yı kadroya dahil edebilir. Kore First Strike'ının da şampiyonu olan takımın VALORANT turnuvalarında elde ettikleri başarılar ve para ödüllerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2021-05-01

3rd - 4th

Offline

0 : 2

$4,473

2021-03-21

1st

Offline

3 : 2

$40,000

2021-02-21

1st - 2nd

Online

1/2/0
Grp. S.
$3,618

2021-02-07

1st - 2nd

Online

3/0/0
Grp. S.
$3,578

2020-12-06

1st

Offline

3 : 0

$40,000

2020-10-18

1st

Online

3 : 2

$25,000
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Kaynak: Playerbros

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