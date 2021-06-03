Visit Ukraine Heyetinin TÜRSAB Genel Merkezi ziyareti - Son Dakika

Toplantıya, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko ve Yönetim Kurulu Üyesi Ihor Pasynchuk katılım sağladı.

1 Haziran Salı günü Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART) ile gerçekleştirilen toplantının notlarını ileten TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, ''Ülkemiz, deniz-kum-güneş turizmi dışında 12 ay süresince tatil yapılabilecek potansiyele sahiptir. Tarih, kültür, sanat, gastronomi, doğa gibi birçok zenginliğe sahibiz. Pandemi döneminde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 15 milyona düştü ancak Ukraynalılar ülkemizi ziyaret etmeye devam ettiler. İlişkilerimiz her zamankinden iyi durumda. Ülkelerimiz arasında ziyaretçi sayılarını karşılıklı olarak artırmak amacıyla bir araya gelerek imzalayacağımız bu iş birliği anlaşması büyük önem arz ediyor.'' cümleleriyle yapılacak iş birliğinin, sadece turizm alanında değil; halklar arasında da iletişimi ve dostluğu geliştireceğini ifade etti.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, ''Ukrayna'nın Başkonsolosu olarak gelişmelerden çok memnunum. İsteğimiz; Türkiye ile Ukrayna arasındaki turizm ilişkilerinde 'kazan-kazan' formülü uygulansın. Visit Ukraine kurumunun İstanbul'a gelmesi buna büyük katkı sağlayacaktır. Yeni, genç ve aktif bir kurum olarak birçok acenta ve kurumu bünyelerine kattılar. Ukrayna turizm sektörü, Visit Ukraine çatısı altında toplanıyor; bunun için TÜRSAB gibi tecrübeli kurumlarla çalışmak son derece önemlidir. Kurumsallaşan turizm sektöründe TÜRSAB'ın kazanımlarından faydalanmak; mevzuat, devlet ilişkileri gibi konularda tecrübelerini öğrenmek istiyorlar.'' cümleleriyle imzalanacak olan iş birliği protokolünün her iki ülke için de önemini vurguladı.

Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko, toplantıyla ilgili ''İş birliğimizin başındayız. TÜRSAB'ın Ukrayna'ya desteği hep vardı ve devam ediyor; bunun için teşekkür ediyoruz. Visit Ukraine, 2018 yılında hem iç hem dış turizmi geliştirmek adına kuruldu. Şu anda 30 üyemiz var; bu üyeler Ukrayna turizm sektörünün %90'ını kapsamaktadır. Ana hedefimiz, Ukrayna'yı dünyaya tanıtmak. Kiev, Lviv ve Odessa Turizm Birlikleri üyelerimiz arasında. Ukrayna'nın diğer bölgelerini de geliştirmeye çalışıyoruz. Artık şunu söyleyebilirim; İstanbul'da da bir temsilcimiz var. Pandemi sürecinde uluslararası seyahatleri ilgilendiren kuralları ve mevzuatları paylaştığımız bir platform yarattık. İnsanlar sürekli güncellenen bilgiye erişebiliyor. Türkiye'den de haftada 5 bin kişi bu platformu ziyaret ediyor. 2019 yılında Ukrayna'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14,5 milyondu. Türkiye'den 250-300 bin misafir ağırladık. Tabi Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı bu rakamın en az 4 katı. Türkiye'den her yıl %20-30 arasında artış gözlemliyoruz.'' dedi.

'En kuvvetli segment; seyahat acentalarının sunduğu paket turlarıdır.'

Seyahat acentalarının organize ettiği paket turların önemini vurgulayan Visit Ukraine Başkanı Anton Taranenko, ''Bugün imzalayacağımız protokol sonrasında vakit kaybetmeden yol haritasını çizmek istiyoruz. Türk ve Ukraynalı seyahat acentalarını internet ortamında bir araya getirmek istiyoruz. Daha sonrasında ülkeler arasında info turları düzenlemek; yeni destinasyonlar ile ilgili çalışmalar geliştirmeyi hedefliyoruz. İki taraflı turizmi geliştirmek için altyapımız hazır. TÜRSAB'ı, 'tecrübeli büyük kardeşimiz' olarak görüyor ve desteklerinin devamını diliyoruz.'' cümleleriyle kurumlar arası iletişimin ve iş birliğinin devamı adına çalışmaların gelişerek devam edeceğini ifade etti.

Ülkeler arasındaki turizm faaliyetlerini geliştirmek ve çeşitlendirmek adına yapılan görüş alışverişinin ardından TÜRSAB ve Visit Ukraine arasında iş birliği protokolü imzalandı.