Üye Girişi
Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika

Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü

27.06.2021 11:07
Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Turizm Mümkün" anlayışıyla hayata geçirdiği Visitİzmir mobil uygulaması, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Örümcek Yarışması'nda "Kamu Kurumu" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Turizm Mümkün" anlayışıyla hayata geçirdiği Visitİzmir mobil uygulaması, bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Örümcek Yarışması'nda "Kamu Kurumu" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Vakfı Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Turizm Mümkün" anlayışıyla hayata geçirdiği Visitİzmir mobil uygulaması Türkiye'nin bağımsız web ödülleri organizasyonu Altın Örümcek Yarışması'nda "Kamu Kurumu" kategorisinde ikincilik ödülü kazandı. Aynı kategoride birinciliği Türkiye Uzay Ajansı, üçüncülüğü ise Kolay İhracat Platformu aldı.

19 yılda 40 binden fazla başvurunun değerlendirildiği Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl bin 598 proje başvururken toplam 265 adet proje finale kaldı.

Başkan Soyer: "Bizleri gururlandırdı"

Başkan Tunç Soyer, İzmir'in Türkiye'deki dijital turizm altyapısını tamamlayan ilk şehir olduğunu hatırlatarak "Bu başarının bir yansımasının da Altın Örümcek Ödülleri olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı tarafından, İzmir Kalkınma Ajansı ortaklığıyla hazırlanan Visitİzmir mobil uygulamasının böylesi saygın bir ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Visitİzmir'i Belediyemizin yazılım şirketi İzmir Teknoloji, eski adıyla Ünibel, tümüyle yerli yazılımla gerçekleştirdi. "

Visitİzmir nedir?

2 bin 300'den fazla tarihi ve turistik noktaya dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı Visitİzmir mobil uygulaması, İzmir'in tarihi, kültürel, doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Konum bilgisi ile bu noktalara nasıl ulaşılabileceğini harita üzerinden gösteriyor. Bergamalı sepet ustasından Çeşme'deki lüks otellere, İzmir'in 8 bin 500 yıl öncesine uzanan ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü'nden müze ve sanat galerilerine ya da az bilinen doğa alanlarına ve bu alanlardaki canlılara kadar tüm noktalara dair detaylı bilgilere Visitİzmir üzerinden ulaşılabiliyor.

Visitİzmir aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası olarak tasarlandı. Visitİzmir uygulaması ile kullanıcılar, İzmir'in turistik değerlerine dair yorum yapabiliyor, fikirlerini diğer kullanıcılarla paylaşabiliyor. Bunun yanı sıra kendi turizm noktalarını beğenip, favorilerine ekleyebiliyor ve yepyeni noktalar önerebiliyor. Duran, statik bir yazılım değil etkileşim halinde sürekli gelişen ve büyüyen bir altyapı olarak Visitİzmir sürekli güncelleniyor.

Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü

Turizm, İzmir, Altın, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı 11:14 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 10:58 Başkent'te feci kaza! Tıra çarparak hurdaya dönen araçtan 3 kadının cansız bedeni çıkarıldı 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 10:36 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu 10:33 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler 09:38 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü 09:26 Türkiye'ye uçuş yasağının kalktığı Rusya'da kış ayından bu yana en yüksek vaka görüldü
09:23 "Söke söke" polemiğine Kılıçdaroğlu'nun ardından Ali Babacan da katıldı Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü 09:21 Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü

Son Dakika Haberleri
11:34 Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı
11:13 Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı
11:12 Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı
10:50 Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak
10:35 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca
10:34 Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı
10:33 Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı YKS'nin ikinci oturumu başladı
10:32 Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan ilk baba-oğul futbolcular Chiesa ailesi oldu
10:05 Pandemi yüzünden kirasını ödeyemeyen esnafın indirim talebine Yargıtay yeşil ışık yaktı
09:37 Dünya Sağlık Örgütü, delta varyantına karşı uyardı: İki doz aşı olanlar bile dikkatli olmalı, maske takmaya devam etmeliler
Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı Bütün yıl hazırlandığı sınava saniyelerle geç kaldı! Koşması da bir işe yaramadı         
11:35
Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı Sedye üstüne çıkan doktor, kalbine korkuluk saplanan çocuğu kurtardı         
11:12
Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak Ali Koç, hayalini kurduğu üst düzey teknik direktörle anlaşamazsa eski Beşiktaşlı Bilic'i açıklayacak         
10:51
Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı Göçmenlerin olduğu kamyon, açılan ateşe karşılık verdi: 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı         
10:34
Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi Kazada ölen genç kadının meslektaşlarının kızı olduğunu öğrendi! AFAD ekipleri, acı haberi aileye zorlukla verdi         
09:41
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü İzmir'de şaşırtan olay: Havada anlam verilemeyen bulutlar görüldü         
09:25
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi Değişen okul ismi nedeniyle öğrenciler sınava giremedi         
09:21
Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu Müsilaj, Marmara'nın ardından Yunanistan'a sıçradı! Turistik Limni Adası adeta görünmez oldu         
09:18
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı Bir anlık dikkati, ailesini tehlikeden korudu! Zehirli sarı yılan, saklandığı bahçede yakalandı         
19:20
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı         
19:16
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada Şanlıurfa'da dehşet anları! 7 kişiyi vurup otomobille üzerlerinden geçmeye çalıştılar; o anlar kamerada         
17:04
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 11:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Visitizmir Altın Örümcek Ödülü'ne Layık Görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement