Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı - Son Dakika Dünya

Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı

6 saat önce

Fransa’nın dünyaca ünlü Bordeaux şarabı, iklim krizi ve biyolojik araştırma kapsamında özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı, System.String[]

Fransa'nın dünyaca ünlü Bordeaux şarabı, özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. Uzmanlar, astronotlar tarafından bir damlasının bile tüketilmesinin yasaklandığı 12 şişe şarabın, yerçekimsiz ve iklim krizine maruz kalmamış bir ortamdan nasıl etkileneceğini görmek istiyor.


Araştırma kapsamında, aynı marka 12 şişe şarap da bir yıl boyunca yeryüzünde bekletilecek. Bu sürenin sonunda ise şarapları karşılaştıracak olan bilim insanları, böylece mikro yerçekimi ve kozmik radyasyonun özellikle şarabın fermentasyon sürecini nasıl etkilediğine dair ipuçları elde edecek.

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Bordeaux, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:55 
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