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Viskiden sonra şarap da iklim krizi araştırmaları kapsamında uzaya çıktı
6 saat önce
Fransa'nın dünyaca ünlü Bordeaux şarabı, iklim krizi ve biyolojik araştırma kapsamında özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi.
Fransa'nın dünyaca ünlü Bordeaux şarabı, iklim krizi ve biyolojik araştırma kapsamında özel koruyucu kutuları içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderildi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:42
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