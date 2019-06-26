Son Dakika Haberleri: Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

1 saat önce

Tokat'ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]
Tokat'ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü İnönü Mahallesinde evinin bahçesinde vişne toplamak için ağaca çıkan evli ve 2 çocuk babası Ali Razi (71) dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
çocuk, kemalpaşa, tokat, 3. Sayfa
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