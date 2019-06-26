Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
1 saat önce
Tokat'ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
'ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa
Köyü İnönü Mahallesinde evinin bahçesinde vişne toplamak için ağaca çıkan evli ve 2 çocuk babası Ali Razi (71) dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü
Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada!
Miniklerin, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdüğü anlar izleyenleri duygulandırdı
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek mezar açılınca ortaya çıktı