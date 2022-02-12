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"Vişne Bahçesi" oyununun galası yapıldı - Son Dakika

"Vişne Bahçesi" oyununun galası yapıldı

12.02.2022 12:11
"Vişne Bahçesi" oyununun galası yapıldı

Tiyatro Sahnekarlar tarafından hazırlanan "Vişne Bahçesi" oyununun galası Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Tiyatro Sahnekarlar tarafından hazırlanan "Vişne Bahçesi" oyununun galası Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Galaya, aralarında Belgi Paksoy, Nebahat Çehre, Nilgün Belgün, Ayşegül İşsever, Menderes Samancılar, Levent İnanır, Umut Akyürek, Nedim Saban, Mahmut Cevher, Okan Karacan, Gül Erda, Atilla Atasoy ve Yosi Mizrahi'nin bulunduğu birçok isim katıldı.

Rus tiyatro yazarı ve modern öykünün en önemli ustalarından biri gösterilen Anton Çehov'un kaleme aldığı oyun, ilk kez 17 Ocak 1904 tarihinde Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından Konstantin Stanislavski yönetmenliğinde sahnelendi.

Türkiye'de de ilk kez bir özel tiyatro tarafından izleyiciyle buluşan oyun, 19. yüzyılın ortalarında beş yıllık Fransa macerasından sonra köklerine dönen aristokrat bir aile fertlerinin birbirleriyle yüzleşmesini, ekonomik ve toplumsal dönüşümünü konu edinen oyunun konusu özetle şöyle:

"Kendilerine miras kalan servetlerini tüketmek dışında bir çabası olmayan aristokrat bir aile, değişen dünya düzeninde ellerinde kalan tek şeye yani vişne bahçesine hapsolmuşlardır. Ne var ki kendilerine kalan tek övüntüleri de borçları sebebiyle, açık artırmada satışa çıkartılacaktır. Zamana uyum sağlayıp, devam etmek için tek bir şart vardır. Şimdiki zamanı yaşamak için, geçmişin bedelini ödeyecekler midir? Yoksa en iyi bildikleri şeyi yapmaya devam mı edeceklerdir?"

Bora Severcan'ın yönettiği oyunda, Gülen Karaman, Volkan Severcan, Özdemir Çiftçioğlu, Şebnem Özinal, Sefa Zengin, Emin And, Ümit İlban, Gülçin Gülrek, Yiğit Yapıcı, Bensu Begoviç, Deniz Bice, Murat Değirmenci, Yiğit Özer ve Erhan Yazıcıoğlu rol alıyor.

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Yosi Mizrahi, Donald Trump, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Vişne Bahçesi' oyununun galası yapıldı - Son Dakika


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