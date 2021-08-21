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Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor - Son Dakika

Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor

21.08.2021 11:06
Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor, System.String[]

Türkiye'de "vişne diyarı" olarak bilinen Afyonkarahisar'da, mevsimsel olumsuzlukların yaşanmamasından dolayı rekoltenin 50 bin tonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de "vişne diyarı" olarak bilinen Afyonkarahisar'da, mevsimsel olumsuzlukların yaşanmamasından dolayı rekoltenin 50 bin tonun üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Sultandağı ile Çay ilçeleri başta olmak üzere kentte birçok bölgede temmuz ve ağustosta hasadı yapılan vişnede, bu yılki verim ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Bölgede yaş meyve hallerinde alımı yapılan vişneler, Afyonkarahisar, Isparta ve Bursa'daki fabrikalarda meyve suyu, reçel, marmelat ve dondurulmuş gıda olarak işleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Türkiye'de vişne denilince akla ilk gelen şehrin Afyonkarahisar olduğunu söyledi.

Kentte, 2020 rakamlarına göre 56 bin dekarlık alanda 45 bin tonluk vişne üretiminin gerçekleştirildiğini dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Türkiye'de vişnenin büyük bir kısmını Afyonkarahisar üretiyor ve birinci sıradayız. Bu yıl da vişne bahçelerinde çok fazla don yaşanmadı. Dolayısıyla vişnede verim bu yıl yüksek gerçekleşti. Çiftçilerin de vişneden yüksek gelir elde etmelerini bekliyoruz. Toplanan vişneler, meyve alım hallerindeki tüccarlara veriliyor. Onlar da Isparta, Bursa ve Afyonkarahisar'daki meyve suyu tesislerine gönderiyor."

"Vişne üreticisi verimden memnun"

Acar, Sultandağı ilçesinde dondurulmuş gıda tesisinde işlenen vişnelerin yurt dışına ihraç edildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vişne ihracatı, başta Almanya, Kanada ve ABD'ye yapılıyor. Bu yıl ilk defa İtalya ve Bulgaristan'a da numuneler gönderildi. Muhtemelen bu ülkelere de yıl içerisinde vişneyi dondurulmuş gıda olarak ihraç etmeye başlayacağız. Çiftçilerimiz vişneden kazanç elde ettikleri sürece üretim de devam edecek. Vişne üreticilerimiz bu yılki hasattan da verimden de oldukça memnunlar. Geçen yılki üretimimiz 45 bin ton civarındaydı, bu yıl ise vişne rekoltesinde 50 bin tonu aşacağımızı tahmin ediyoruz."

Çay'da vişne üreticiliği yapan Mustafa Koçdemir de bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirterek, 3,5 ile 5 lira arasında değişen fiyatlarda satış yaptıklarını aktardı.

İlçede kooperatif kurulması halinde üreticinin daha da fazla gelir elde edeceğini anlatan Koçdemir, "Bu yıl mevsim güzel geçti. Allah'a şükür verim de mükemmeldi. Ağaçların dalları vişneden kırılıyordu. Kalitesi de iyiydi. Biz ilaçlamayı da zamanında yapıyoruz. Ürettiğimiz vişneleri de tüccarlar ile pazarcılara veriyoruz. Direkt olarak fabrikalara satabilsek daha güzel gelir elde edeceğiz." dedi.

Mustafa Köken de ürettiği vişnelerin kilosunu 4-5 lira arasında sattığını belirterek, bahçelerde bolluğun olduğunu ve elde ettikleri verimden memnun kaldıklarını ifade etti.

Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor
Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor
Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor
Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor
Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor

Karahisar, Türkiye, Isparta, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vişne diyarı Afyonkarahisar'da 50 bin tonluk rekolte bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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