Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü
1 saat önce
TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:17 Kaynak: DHA
TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti.
Olay, Tokat
merkeze bağlı Kemalpaşa
köyünde öğlen vakti meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Razi, evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkarak olgunlaşan vişneleri toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Razi, yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Razi, kurtarılamayadı. Ali Razi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
- Tokat
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