Son Dakika Haberleri: Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü
Son Dakika Güncel Haber

Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü

1 saat önce

TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti.

Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü, System.String[]
TOKAT'ta vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ali Razi(71), hayatını kaybetti. 
Olay, Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde öğlen vakti meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Ali Razi, evinin bahçesinde bulunan ağaca çıkarak olgunlaşan vişneleri toplamak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Razi, yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Razi, kurtarılamayadı. Ali Razi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


- Tokat
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:17 Kaynak: DHA
çocuk, kemalpaşa, tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Miniklerin, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak yürüdüğü anlar izleyenleri duygulandırdı Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:53:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vişne topladığı ağaçtan düşüp, öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]