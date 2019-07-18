Son Dakika Haberleri: Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
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Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı

1 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı, System.String[]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Akasyan Mahallesi'nde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 80 yaşındaki Züffi İrgit, ağaçtan düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İrgit, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İrgit'in vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi.
Ankara, Çubuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:15 Kaynak: AA
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