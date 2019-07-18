Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
1 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:15 Kaynak: AA
'nın Çubuk
ilçesinde vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Akasyan Mahallesi'nde evinin önündeki vişne ağacına meyve toplamak için çıkan 80 yaşındaki Züffi İrgit, ağaçtan düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis
ekibi yönlendirildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İrgit, Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İrgit'in vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi.
Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Belediyenin 2,5 milyar liralık malı satılacak Son dakika! İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı