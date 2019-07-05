Son Dakika Haberleri: Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı

10 dakika önce

Sivas'ta bir şahıs vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı, System.String[]
Sivas'ta bir şahıs vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aydoğan Mahallesi 21. Sokakta 2 katlı bir evde oturan 55 yaşındaki M.A., evinin önünde bulunan vişne ağacına meyve toplamak için çıktı. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden M.K., ağaçtan düşerek yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekibi ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı M.A., Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırık olduğu öğrenildi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 07:50 Kaynak: İHA
Aydoğan, Sivas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis! Hırsızlıktan yakalanan kadının savunması şaşkına çevirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:01:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]