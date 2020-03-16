Vişnelik Mahallesi vişne ağaçları ile anılacak - Son Dakika
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Vişnelik Mahallesi vişne ağaçları ile anılacak

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, bu kez de Vişnelik Mahallesi'ne vatandaşın isteği doğrultusunda vişne fidanları dikmeye başladı.

Vişnelik Mahallesi vişne ağaçları ile anılacak, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, bu kez de Vişnelik Mahallesi'ne vatandaşın isteği doğrultusunda vişne fidanları dikmeye başladı.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından mahallelerde kurulan mahalle meclisleri ve mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşların taleplerini değerlendiriyor. Son olarak, Odunpazarı Kent Konseyi Vişnelik Mahalle Meclisi ve Vişnelik Mahalle Muhtarlığı tarafından vatandaşlarının taleplerini alan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların isteği doğrultusunda mahalleye vişne fidanı dikiyor.


Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallede yer alan parklara ve isteyen vatandaşların bahçelerine vişne fidanları dikmeye başladı.


"Vişnelik Mahallesi'ne özel"


Vişnelik Mahallesi'nin adına özel bir çalışma yaptıklarını belirten yetkililer, Vişnelik Mahallesi'nin vişne ağaçları ile anılacağını ifade etti. Vişne fidanı dikme çalışmasının Vişnelik Mahallesi'ne özel olduğunu vurgulayan yetkililer, diğer mahallelerde de farklı çalışmalar yapılacağını kaydetti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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