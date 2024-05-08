Vitalik Buterin, Ethereum Hesaplarını Geçici Akıllı Sözleşme Cüzdanlarına Dönüştürecek Yeni Bir Teklif Sundu - Son Dakika
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Kripto

Vitalik Buterin, Ethereum Hesaplarını Geçici Akıllı Sözleşme Cüzdanlarına Dönüştürecek Yeni Bir Teklif Sundu

Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Blockchain dünyasını değiştirecek yeni EIP-7702 teklifini sundu. Bu öneri, Ethereum hesaplarının geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanlarına dönüşmesini sağlayarak, kullanıcıların daha esnek işlemler yapmasına olanak tanıyor.

08.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:01
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, Blockchain dünyasını değiştirecek yeni EIP-7702 teklifini sundu. Bu öneri, Ethereum hesaplarının geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanlarına dönüşmesini sağlayarak, kullanıcıların daha esnek işlemler yapmasına olanak tanıyor.

EIP-7702 ile Ethereum Hesapları Yeniden Tanımlanıyor

Ethereum'un kurucu ortaklarından Vitalik Buterin, Sam Wilson, Ansgar Dietrichs ve Matt Garnett ile birlikte Ethereum ağının hesap soyutlaması özelliklerini geliştirmeyi hedefleyen yeni bir teklif sundu. Bu teklif, Ethereum Improvement Proposal (EIP) 7702 adı altında, mevcut EIP-3074'e bir alternatif olarak geliştirildi.

EIP-7702, Ethereum'daki harici olarak sahip olunan hesapların (EOA), yani standart Ethereum hesap adreslerinin, bir işlem sırasında geçici olarak akıllı sözleşme cüzdanları gibi işlev görmesini ve işlem sonrasında eski durumlarına geri dönmesini sağlayacak yeni bir işlem türü öneriyor. Bu özellik, akıllı sözleşme cüzdanlarının kullanımını daha esnek hale getirmeyi amaçlıyor.

Uniswap'ın kurucusu Hayden Adams, EIP-7702'nin, daha önce Pectra güncellemesine dahil edilmeyi planlanan EIP-3074'e karşı kuantum direnci ve ERC-4337 ile uyumluluğu artıran yeni bir seçenek sunduğunu belirtti. EIP-7702, aynı zamanda "oyun sonu hesap soyutlaması" olarak adlandırılan ve akıllı sözleşme cüzdanları için geniş bir standart olan ERC-4337 ile de uyumlu olacak şekilde tasarlandı.

Son olarak yeni teklif, hesap soyutlamasının, kullanıcıların çok faktörlü kimlik doğrulama, sosyal kurtarma ve herhangi bir token ile işlem yapma gibi karmaşık özellikleri akıllı sözleşmeler aracılığıyla kullanmalarını sağlayan bir yöntem olduğunu vurguluyor. EIP-7702'nin kabul edilmesi, Ethereum topluluğu tarafından değerlendirilirken, ağın gelecekteki yükseltmelerinde hesap soyutlamasının nasıl ele alınacağını şekillendirme potansiyeline sahip.

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