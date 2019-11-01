Son Dakika Haberleri: Vitamin depoları tezgâhdaki yerlerini aldı
Son Dakika Yaşam Vitamin depoları tezgâhdaki yerlerini aldı

Vitamin depoları tezgâhdaki yerlerini aldı

6 saat önce

Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar ve kış mevsimlerinin tercih edilen meyveleri, tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.

Vitamin depoları tezgâhdaki yerlerini aldı, System.String[]

Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar ve kış mevsimlerinin tercih edilen meyveleri, tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.


Eskişehir pazarlarında yazlık meyveler yerlerini kışlıklara bıraktı. Pazar esnafı kışlık meyveler yeni çıkmasına rağmen fiyatların uygun olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar ise en çok C vitamini deposu mandalina ve portakalı tercih ediyor. Pazarda; mandalina 3 lira 50 kuruş, portakal, ayva, elma ve nar 5 lira, armut ve muz 7 lira, cennet hurması 8 lira, kivi ise 12 liradan satılıyor.


Konuyla ilgili pazarcılıkta 40. yılını deviren Emin Özkaya, kış sezonunu değerlendirdi. Özkaya, "Yaz meyveleri yavaş yavaş yerlerini kış meyvelerine bırakmaya başladı. Mandalina, portakal, ayva, nar ve armut gibi meyveleri tezgahlarımıza dizdik. Vatandaşlar kış meyvelerini yaz meyvelerinden daha çok talep ediyor. Vatandaşlar fiyatlar uygun olduğu için alışverişini rahat bir şekilde yapıyor. Şu anda en çok mandalina ve portakal satışı yapıyoruz" diye konuştu.


"Meyve fiyatları düşecek"


Meyve fiyatlarının düşeceğini ifade eden Özkaya, "Fiyatlar meyveler yeni çıkmasına rağmen uygun. Her bütçeye göre meyve var. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Havalar soğudukça ve üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:44 Kaynak: İHA
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