Vitamin depoları tezgâhdaki yerlerini aldı

Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar ve kış mevsimlerinin tercih edilen meyveleri, tezgahlardaki yerlerini almaya başladı.



Eskişehir pazarlarında yazlık meyveler yerlerini kışlıklara bıraktı. Pazar esnafı kışlık meyveler yeni çıkmasına rağmen fiyatların uygun olduğunu düşünüyor. Vatandaşlar ise en çok C vitamini deposu mandalina ve portakalı tercih ediyor. Pazarda; mandalina 3 lira 50 kuruş, portakal, ayva, elma ve nar 5 lira, armut ve muz 7 lira, cennet hurması 8 lira, kivi ise 12 liradan satılıyor.



Konuyla ilgili pazarcılıkta 40. yılını deviren Emin Özkaya, kış sezonunu değerlendirdi. Özkaya, "Yaz meyveleri yavaş yavaş yerlerini kış meyvelerine bırakmaya başladı. Mandalina, portakal, ayva, nar ve armut gibi meyveleri tezgahlarımıza dizdik. Vatandaşlar kış meyvelerini yaz meyvelerinden daha çok talep ediyor. Vatandaşlar fiyatlar uygun olduğu için alışverişini rahat bir şekilde yapıyor. Şu anda en çok mandalina ve portakal satışı yapıyoruz" diye konuştu.



"Meyve fiyatları düşecek"



Meyve fiyatlarının düşeceğini ifade eden Özkaya, "Fiyatlar meyveler yeni çıkmasına rağmen uygun. Her bütçeye göre meyve var. Vatandaşlarımız endişe etmesinler. Havalar soğudukça ve üretim arttıkça fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR