Vitamin deposu Frenk yemişi - Son Dakika

ANTALYA başta olmak üzere Mersin ve Adana gibi sıcak iklime sahip illerde yetişen Frenk yemişi, bir diğer adıyla 'dikenli incir', buz dolu tezgahlar içerisinde taneyle satılıyor. Küçüğü 2, büyüğü 3 TL'den alıcı bulan Frenk yemişi, vitamin çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Son zamanlarda dikkat çeken ürünlere bir yenisi eklendi. 'Dikenli incir', 'Hint inciri', 'Frenk inciri', 'Mısır inciri', 'babutsa', 'Kilis inciri', 'pabuç inciri', 'kaynanadili', 'kürek yemişi' gibi farklı yöresel isimlerle anılan 'dikenli incir' şifa kaynağı olarak lanse ediliyor. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa, yorgunluğa, kolesterolü düşürmeye, cilt ve saç bakımına faydalı etkileri olduğu iddia edilen meyvenin C vitamini deposu olduğu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.