Vitamin deposu karnabahar kalitesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Vitamin deposu karnabahar kalitesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

17.12.2020 11:15
Vitamin deposu karnabahar kalitesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Bağışıklık sistemini güçlendiren kış sebzeleri arasında yer alan karnabahar, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren kış sebzeleri arasında yer alan karnabahar, rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Vitamin deposu karnabaharın Geyve ve Pamukova ilçelerinde hasadı devam ediyor.

Tarladan toplandıktan sonra yaprakları temizlenerek traktörlere yüklenen karnabaharlar, daha sonra tırlara konularak birçok kente ulaştırılıyor.

Kilogram fiyatı 6-12 lira

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukova ve Geyve'de yaklaşık 2 bin dekar alanda karnabahar ekimi yapıldığını söyledi.

Kilogram fiyatının hava şartlarına bağlı olarak 6 ile 12 lira arasında değiştiğini belirten Ulukaya, "Karnabahar bu yıl fiyat olarak üreticinin yüzünü güldürdü. Havalar yağışlı olduğu zaman toplaması zor oluyor, haliyle fiyat biraz daha yükseliyor. Fiyatlar buna bağlı günlük değişebiliyor. Bir dekarda 1500 civarında karnabahar dikimi yapılabiliyor." dedi.

Kış sebzesi olduğu için karnabahar üretiminin hayli zor olduğunu dile getiren Ulukaya, "Tek başına yapılacak bir şey değil. Zahmetli bir sebze. Sıra sıra, tek tek her ürüne bakmak kaydıyla 2-3 günde bir tarladan toplaması yapılır. Zamanını bir gün geçirseniz bile sararma yapar, ayrıca küçük de toplayamazsınız. Onun için her 2 günde bir, yağmurlu da güneşli de olsa tarlayı gezmek zorundasın." diye konuştu.

"Fiyatlardan memnunuz"

Üretici Harun Öztürk de 12 dönümlük tarlasında karnabahar hasadını sürdürdüğünü söyledi.

Dönüm başına 1200-1300 karnabahar topladığını dile getiren Öztürk, "Daha önce iki kesim yaptık. Şu an havalar güzel. Kış biraz geç gelecek gibi ama bu arada sulama, gübreleme devam ediyor. Bu da bizim için ayrı bir zahmet. Bu mevsimde havaların böyle olması, kuraklık nedeniyle de biraz üretim az, mal az çıkıyor ve yetişmiyor. O nedenle geçen yıllara bakarak bu yıl fiyatlar iyi. Şu an fiyatlardan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, ilk hasatta karnabaharı kilogramı 5 liradan, ikinci kesiminde 7 liradan ve şu anda da 8-9 liradan sattıklarını belirtti.

Karnabahar hasadının en az bir ay sürdüğünü, havalar biraz soğuduğunda üründe yumru oluşmadıysa hasadın bir ay daha uzayabildiğini anlatan Öztürk, "Çok zahmetli ekimi var. Bu zamana gelene kadar çapası, gübresi, ilacı, suyu var, yani kolay yetişmiyor. Her ne ekersen ek toprak, çocuk gibi bakarsak, uğraşırsak mal veriyor. Diğer işlere göre biraz zahmetli. Ağır kilolu olduğu için taşıması zor, yapraklarını kesiyoruz, taşıyoruz, kasalama yapıyoruz. Bunlar da ayrı işçilik, zahmetli, kolay değil." diye konuştu.

Bölge genelinde karnabahar ekimi olduğunu belirten Öztürk, "Pandemi nedeniyle gıda sektörünün önemi arttı. Bu dönem çiftçinin kıymeti biraz daha anlaşılsa iyi olacak." dedi.

Ziraat Odası, Pamukova, Geyve, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vitamin deposu karnabahar kalitesi ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika Ekonomi


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