Vitamin eksikleri ve halsizlik - Son Dakika

Vitamin eksikleri ve halsizlik

08.04.2021 18:11
Vitamin eksikleri ve halsizlik, System.String[]

Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, vitamin eksikliği ve halsizlik arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, vitamin eksikliği ve halsizlik arasındaki ilişki hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Dr. Calap, "Kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesinde, gıdalar ile alınan vitamin ve mineraller büyük rol oynar. Yağda ve suda eriyenler olarak iki ana gruba ayrılan vitaminlerin büyüme, hücre yenilenmesi, enerji üretimi gibi pek çok görevi vardır. Bu anlamda vitaminlerin vücudun biyokimyasal işlevlerinin sürdürülebilmesi konusundaki önemi tartışılamaz.

Cilt, doku, organ ve kemiklerin sağlıklı işleyişini sağlayıp normal fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunan vitaminler, gıdalar yoluyla yeterince alınamadığında hekim kontrolünde takviye olarak alınabilir. Bir ya da birden fazla vitaminin eksikliğinde kişide pek çok farklı şikayet görülebilir" diye konuştu.

DERİ VE KEMİK RAHATSIZLIKLARINA DİKKAT

Dr. Calap, "Kansızlık ve sinir sistemine ait şikayetlerin yanı sıra göz, deri ve kemik rahatsızlıkları, sıklıkla vitamin eksikliklerine bağlı olarak oluşur. Kişinin bellek fonksiyonlarının gerilemesi, enerji düşüklüğü, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler ise vitamin eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bazılarıdır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak yaşanan enerji düşüklüğü, vücut ağrıları ve uykusuzluk, günümüzde en sık rastlanan vitamin eksikliği belirtilerindendir.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANEMİYE YOL AÇABİLİR

Enerji düşüklüğü, halsizlik, kayıtsızlık, bitkinlik, uyuşukluk ve yorgunluk dendiğinde çoğunlukla fiziksel yorgunluk akla gelse de bu yakınmaların zihinsel de olabileceğini aktaran Dr. Calap, "Fiziksel yorgunluk, kişinin normalde yapabildiği işleri kas yorgunluğuna ya da enerji düşüklüğüne bağlı olarak yapamaması olarak açıklanabilir. Zihinsel yorgunluk ise kişinin düşüncelere ve olaylara konsantre olamamasına yol açar. Kişinin uykulu ve dalgın olmasına yol açan zihinsel yorgunluk da fiziksel yorgunluk gibi vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap, günümüzde sık rastlanan enerji düşüklüğünün sıklıkla vitamin eksikliklerine bağlı olarak geliştiğini söyledi. B12 vitamin eksikliğinin toplumda yaygın olarak görüldüğünü belirten Dr. Calap, B12 vitaminin alyuvar olarak bilinen kırmızı kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu ve kişinin sinir sistemini güçlendirdiğini sözlerine ekledi. Dr. Calap, "Gıdalar yoluyla alınan proteinin vücut tarafından kullanılmasını kolaylaştıran B12 vitaminin referans aralığından daha düşük düzeyde olması kişide yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık ve anemiye yol açabilir. Kişinin düşüncelerini toplamasında ve harekete geçmek konusunda zorluk yaşamasına yol açan B12 vitamin eksikliği, suda çözünebilen bir vitamin türü olan B12'nin vücutta çok az miktarda depolanmasından kaynaklanır" ifadelerini kullandı.

HANGİ VİTAMİNLERİN EKSİKLİĞİNDE YORGUNLUK GÖRÜLÜR?

İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitaminin yaklaşık olarak yarısının karaciğerde depolandığını anlatan Dr. Calap, "DNA ve miyelin sentezinde önemli bir paya sahip olan B12 vitamini aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar. Vücut tarafından sentezlenemeyen vitaminlerden biri olan D vitamini ise gıdalar yoluyla alınabilse de asıl D vitamini kaynağı, güneş ışığıdır" diye konuştu.

D vitamini eksikliğinde de yorgunluk ve sürekli halsizlik hissedilebileceğini belirten Dr. Calap, D vitamini ile enerji düşüklüğü arasında önemli bir bağlantı olduğunu vurguladı. Kişinin kendini güçsüz, isteksiz ve sürekli yorgun hissetmesine yol açabilen D vitamini eksikliğinin, miktarı doktorunuz tarafından belirtilen D vitamini takviyesi ve açık alanda güneşlenerek, kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini belirten Dr. Calap, yeterince güneş ışığına çıkmanın mümkün olmadığı durumlarda D vitamini takviyesinin öneminin daha da arttığını ifade etti.

Dr. Calap, "B12 ve D vitaminin yanı sıra hormon salınımı ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynayan B5 vitamini eksikliğinde de sıklıkla halsizlik ve yorgunluk şikayetleri oluşabilir. Yumurta başta olmak üzere, balık, tavuk, peynir ve kuru baklagiller gibi pek çok besin kaynağında bulunan B5 vitamini eksikliğinin gıdalar yoluyla giderilmesinin son derece kolay olduğunu, ancak gerekli durumlarda kişiye B5 vitamin takviyesinde de bulunulabilir" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Dilek Calap

İLANDIR

Vitamin eksikleri ve halsizlik

İstanbul, Enerji, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Vitamin eksikleri ve halsizlik - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Sinoplu esnaflar Kılıçdaroğlu'na ekonomiden yana dert yandı: Umudumuz sizde Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Fenerbahçe, Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Jerome Boateng için harekete geçiyor Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir Bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir "Tefeciye bulaştım" diyerek ünlülerden para isteyen Ece Erken, aldığı cevaplarla şaşkına döndü Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan dikkat çeken açıklama: Ramazan ayında ek tedbirler gelebilir Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Tedbirler, aşılama derken İngiltere en önemli adımı attı! Tarih verildi, sürü bağışıklığına giriyorlar Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti Müge Anlı'da şoke eden iddia sonrası ortalık karıştı: Fidan, Pınar'ın cinsel organının fotoğrafını çekti

Son Dakika Haberleri
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
16:42 Gözü dönmüş komşu, baba ve oğula kurşun yağdırıp sırra kadem bastı
16:39 Erdal Özyağcılar, konuk olduğu programda yıllar önce usulsüzlük yaptığını itiraf etti
16:34 İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Meclis yerleşkesinde trafik kazası geçirdi
16:30 Tecavüze uğrayıp tarlaya gömülmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen eski eşe beraat kararı çıktı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup oldu         
18:10
Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi Bugün toplanması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ertelendi         
17:57
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede gören çocukları şoke oldu         
17:17
AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok AB Komisyonu eski Başkanı Juncker: Protokol krizinde Türkiye'nin suçu yok         
16:39
Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor Dünyanın en büyük 7'nci hafif silah üreticisi Türkiye'den! Dakikada 1 silah üretiyor         
15:27
6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı 6 kişinin yaralandığı kavganın nedeni 'çocuğa cinsel taciz' çıktı         
14:56
Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'baskın cezası' yedi         
14:34
"Polis abiler bu berbat manzara için özür dilerim" diye mektup bırakıp kendini başından vurdu         
14:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Kalust Şalcıoğlu hastaneye kaldırıldı         
13:57
Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim         
13:30
Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar Market açılışında pes dedirten görüntüler! İndirim uğruna koronavirüs kurallarını hiçe saydılar         
13:20
İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı İstanbul'da hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın kıyafetlerini çıkarıp sokağın ortasına tuvaletini yaptı         
12:52
Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı Çin'den getirtip sattığı ahşap karıştırma çubuklarını, kendisi üretmeye başladı         
12:04
ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar ABD vatandaşına gelen yatak ve tedavi ücreti talebi şaşkınlık yarattı: 1.7 milyon dolar         
11:44
Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak Tam kapanma iddialarını güçlendiren bir hamle daha! TBMM'ye 18 gün boyunca ziyaretçi alınmayacak         
11:32
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 18:23:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vitamin eksikleri ve halsizlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei