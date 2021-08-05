Vitamin sanıp yedikleri tarım ilacından ölen çift toprağa verildi - Son Dakika

MALATYA'da, vitamin ilacı olduğunu sandıkları tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatarak yedikten sonra hayatını kaybeden Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti toprağa verildi.

Görgü Mahallesi'nde 2 Ağustos günü, evlerinde yaptıkları kahvaltı sonrası rahatsızlanan Hüseyin ve Fatma Bahçalı çifti, komşularının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk sahibi çiftin kahvaltı yaparken vitamin ilacı olduğu sandıkları raftan aldıkları tarım ilacını ekmeklerinin üzerine damlatarak yedikleri öğrenildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çift, dün doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, kılınan cenaze namazlarının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.