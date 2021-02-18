Vitamin takviyesi

ALİ 8 YAŞINDA

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili, bir dönem aşk yaşadığı Fransız model Amelie Latournald sayesinde 50 yaşında ikinci kez babalık sevinci yaşamıştı. Ünlü işadamı, 2013 yılında dünyaya gelen oğlu Ali ile önceki gün Etiler'de görüntülendi.

ZAFER İŞARETİ YAPTI

Serdar Bilgili ve oğlu Ali, Etiler'deki bir eczanede objektife yansıdı. Vitamin alan işadamı, fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmadı, oğluyla birlikte poz verdi. Bilgili ve objektiflere zafer işareti yapan oğlu, kısa bir alışveriş turunun ardından evlerinin yolunu tuttu.

Fransız model Amelie Latournald oğlu Ali'yi Amerika, New York'ta dünyaya getirmişti. Serdar Bilgili ile Amelie Latournald sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.