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Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı - Son Dakika

Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı

29.08.2021 11:12
Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı, System.String[]

- Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı Mersin'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan meyvelerin kralı ve kraliçesi olarak adlandırılan vitamin ve...

- Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde emekli ziraat mühendisi Mustafa Levent tarafından yetiştirilen, anavatanı Güney Amerika ve Hindistan olan meyvelerin kralı ve kraliçesi olarak adlandırılan vitamin ve mineraller yönünden zengin guava meyvesinin hasadına başlandı.

Birçok tropik ve subtropik meyvenin yetiştiği Silifke'de 10 yıl önce guava fidanlarını toprakla buluşturan ve Türkiye'nin ilk guava üreticilerinden olan Mustafa Levent, yaklaşık 15 ton ürün elde etmeyi hedefliyor. Bu ürünlerin hasadına başlayan Levent, meyvenin özelliklerinden ve kullanım alanlarından söz etti.

Guavanın dünya genelinde 110 çeşidinin bulunduğunu, kendisinin de 12 farklı çeşit guava ürettiğini belirten Levent, "Bahçem Türkiye'de ilk olduğu için gelecekteki yetiştiriciler için örnek bir bahçe konumunda. Narenciyeden mutlu olamadığımız için değişik arayışlara girdim ve bu meyveyi buldum. Yetiştirmesi kolay ve kaliteli bir meyve. Şu an yaklaşık bin ağacım var. Fidanı da kendim yetiştiriyorum ve insanlara parasız olarak dağıtıyorum. İstiyorum ki ülkemize bu güzel meyve kazandırılsın ve gelecekte meyve suyu sanayisi için çilek kadar değerli olsun" dedi.

Guava meyvesinin gıda ve kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanıldığını vurgulayan Levent, likopen oranı yüksek olan meyvenin kilosunu 5 liradan sattığını belirtti.

Guavanın taze olarak tüketildiğini, sağlık açısından çok yüksek oranda içinde likopen barındırdığını, ayrıca reçel, tatlı ve turşu üretiminde de kullanıldığını ifade eden Levent, güzel aroması nedeniyle meyve sularında da sıkça kullanılabildiğini kaydetti.

Yurt dışındaki insanların çok beğenerek bahsettiği ve bildiği meyveyi ülkede tanıtmak için çok çaba harcadığını ifade eden Levent, "Silifke'nin iklimi müsait geldi. Yıllar içerisinde uğraşarak bin ağaca kadar çıktım. Bu yıl 15 ton ürün bekliyorum. Yurt içinde tanıtıp satmaya başladım. Daha önce hallerde satamıyordum. Çünkü ithal bir meyve olarak gözüküyordu. Geçen yıl Gümrük Dış Ticaret Müdürlüğüne başvurarak bu ürünün Türkiye'de yetiştirildiğini ispatladım. Türkiye hallerinde şu andan itibaren satışına başladık" diye konuştu.

Levent, "Doğal bir meyve, lezzeti güzel. Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip bir meyvedir. Her meyve gibi bu da bazı hastalıklara iyi gelmektedir. İçinde likopen oranı yüksek. Barındırdığı mineral ve vitaminlerin vücuttaki probiyotikleri destekliyor. Hoş, keskin bir kokusu var. Dünyada en çok bunun meyve suyu tutuluyor" dedi.

Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı
Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı
Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı
Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı
Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı

Güney Amerika, Türkiye, Mersin, India, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vitamin ve mineraller yönünden zengin içeriğe sahip guavanın Silifke'de hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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