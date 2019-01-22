Vitamin Ve Mineral Kokteylleri İle Yaşlanmayı Durdurun !

Cilt gençleştirme; yüz, boyun, dekolte ve el bölgesine uygulanan mezoterapiyle (mezolifting) ince çizgilerin tedavisi ve cildin gençliğinin arttırılması için cilde küçük enjeksiyonlar halinde bazı vitamin ve mineral kokteyllerinin verilmesi esasına dayanan tedavi yöntemidir.

Mezolift, cilt germe anlamına gelir. Cildin zamanla kaybettiği nemle beraber elastikiyeti yok olur. Hem ışıltısını hem de sağlıklı rengini kaybeder. Mezolifting ile cilde vitamin, amino asit, hyalüronik asit gibi cildin yapı taşı olan maddeler küçük enjeksiyonlar şeklinde verilir.Cildin yaşlanma etkilerini gidermek ve cildin yenilenmesini sağlamak amacıyla yüz, boyun, dekolte ve ellere uygulanır.

Özellikle güneşin zararlı etkilerine maruz kalmış, yıpranmış, kurumuş ve sarkmış ciltlerde iyileştirici etkisi belirgindir. Bunun yanı sıra yıpranmamış, kırışıklık ve çizgilerin henüz oluşmadığı ciltlerde de yaşlanma belirtilerini engellediği gibi, cildin daha genç, parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Yaşlılık izlerinin zor silindiği bölgelerden biri olan boyun ve dekoltede mezolifting uygulamasıyla fark edilir sonuçlar elde ediliyor. Boyun bölgesini yaşlılık belirtilerine karşı daha dirençli kılmak, nemini ve sıkılığını artırmak için başvurulan yöntemlerden bri de mezoterapidir.

Boyundaki çizgiler ve sarkmalara, dekoltedeki kırışıklıklarda mezolifting güvenle uygulanabilir. Mezoliftingde kullanılacak moleküllere kişinin problemine ve ihtiyacına göre karar verilir. Mezolifting yöntemiyle yaşlanma etkilerinin giderilmesi ve cildin tekrar yapılanması sağlanır.

Tedavi, cilt temizliğiyle başlar. Ardından lokal anestezik bir krem sürülür ve cildin orta tabakasına vitamin, mineral, amino asit, enzimler ve hyalüronik asitlerden oluşan oluşan kokteyl enjekte edilir.